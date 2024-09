Docrates Mehiläinen Syöpäsairaalan johtava ylilääkäri: ”Geenitieto on olennainen osa nykyaikaista syövän hoitoa”

Syöpätapausten määrä yleistyy Suomessa. Suomen Syöpärekisterin tilastojen mukaan Suomessa todetaan vuosittain yli 35 000 uutta syöpää. Vuonna 2035 Suomessa ennustetaan olevan 46 000 uutta syöpätapausta.

– Syöpätapausten määrä yleistyy, mutta kehittyneempien syövän diagnostisten menetelmien ja uusien hoitojen ansiosta yhä useampi tulee selviytymään ja paranemaan syövästä. Levinnyttä syöpää voidaan tulevaisuudessa hoitaa yhä enenevissä määrin kroonisena sairautena, kertoo Juha Kononen, johtava ylilääkäri Docrates Mehiläinen Syöpäsairaalasta.

Molekyylidiagnostiikka haastaa perinteistä ajattelutapaa syövänhoidosta. Parhaan mahdollisen yksilöllisen hoidon määrittämiseksi on välttämätöntä tietää potilaan syöpäkasvaimesta kaikki mahdollinen: minne kaikkialle kasvain on levinnyt ja minkälainen geeniprofiili sillä on.

– Uudet diagnostiset menetelmät tuovat lisäarvoa etenkin vaikeammin hoidettaviin ja harvinaisempiin syöpätyyppeihin, joihin tavanomaiset hoitomuodot eivät ole purreet, painottaa Kononen.

Syöpäsairauksien tutkimus etenee harppauksin. Molekyylidiagnostiikan lisäksi uudet hoitomenetelmät, kuten radioisotooppihoito eturauhassyövän hoitoon ja jo ennen leikkausta annettava lääkehoito rintasyöpään yleistyvät.

Molekyylidiagnostiikan perusteella valittujen syöpähoitojen osuus kasvaa vauhdilla. Esimerkiksi Docrateella molekyylidiagnostiikka auttaa jo kolmasosalla potilaista hoidon valintaan.

– Meille on valmistumassa tänä vuonna molekyylipatologian laboratorio, mikä laajentaa entisestään syöpäkasvainten molekyylidiagnostiikkaa, valikoimaa ja nopeuttaa tutkimustulosten saatavuutta. Tällä haluamme mahdollistaa ja varmistaa asiakkaillemme entistä yksilöllisempiä lääkehoitoja nopeammin ja sujuvammin, toteaa Kononen.

Mehiläisen ja Docrates Syöpäsairaalan yrityskauppa valmis – syöpähoitojen kehitys jatkuu vahvana



Mehiläisen ja Docrates Syöpäsairaalan yrityskauppa on saatu päätökseen 2. syyskuuta 2024. Toiminta jatkuu Suomessa nimellä Docrates Mehiläinen Syöpäsairaala ja kansainvälisesti nimellä Docrates.

– Docrates on yksityisenä syöpäsairaalana edelläkävijä koko Euroopassa ja ainoa laatuaan Pohjoismaissa. On hienoa päästä jatkamaan Docrateen toiminnan kehittämistä. Meillä on nyt yhdessä Docrateen kanssa elämä tehtävänä, kertoo Mehiläisen liiketoimintajohtaja Johanna Asklöf.

– Yrityskaupan myötä meillä on erinomaiset mahdollisuudet kehittää syövän diagnostiikkaa ja hoitoja entistä laajemmalle asiakasryhmälle sekä Suomessa että kansainvälisesti. Jatkamme vahvaa tutkimustoimintaa ja viimeisimpään tutkimukseen perustuvien syöpähoitojen tarjoamista asiakkaillemme. On hienoa, että korkealuokkaiset diagnostiikan palvelumme ja sujuva hoitopolku tulevat nyt aikaisempaa laajemmin tunnetuiksi ja asiakkaiden saataville, kertoo Docrateen johtajana jatkava Ilpo Tolonen.

