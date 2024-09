Laitoshuollon ulkoistaminen lisää varhaiskasvattajien kuormitusta, varoittaa JHL:n Mari Keturi

Ammattiliitto JHL:n toimialajohtaja Mari Keturi on erittäin huolestunut päiväkotien laitoshuollon ulkoistamissuunnitelmista Turussa. Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee asiaa tänään kokouksessaan. Siivouksen ulkoistamisella haetaan säästöjä.

– Ulkoistaminen ei useinkaan ole ratkaisu kaupungin talouden parantamiseksi. Sen seurauksena syntyy harvoin aitoja säästöjä, koska ulkoistetut palvelut ovat omia palveluja kapeampia ja kankeampia, Keturi muistuttaa.

JHL painottaa, että Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan velvollisuus on selvittää ja tutkia laitoshuollon vaihtoehdot avoimesti ja ajan kanssa. Kaupungin oman työn ja kilpailutetun voittoa tavoittelevan palvelun tehokkuuden vertailu on tutkittava huolellisesti ja varhaiskasvatuksen palveluiden erityistarpeet huomioiden. Varhaiskasvatuksen laitoshuollossa tehtävänkuva on laaja, ruokailujen välisiivouksista pyykkihuoltoon ja vahinko- ja eritesiivouksiin. Palvelujen tarve ei myöskään keskity tiettyihin aikoihin, vaan siivousta tarvitaan jatkuvasti.

– Valitettavan usein ulkoistettujen palveluiden tehtävät siirtyvät ainakin osittain varhaiskasvatuksen ammattilaisten hoidettavaksi. Se on pois lasten hoitamisesta, kasvattamisesta ja opettamisesta, kertoo Turun kaupungin varhaiskasvatuksen pääluottamusmies Tini Vehviläinen.

Laitoshuoltajat ovat usein myös avustamassa varhaiskasvatuksen ammattilaisia erilaisissa tehtävissä, kuten lasten pukemisessa. On tärkeää, että siivoustyötä tekevät ovat tuttuja ja turvallisia aikuisia, eikä henkilöstön vaihtuvuus olisi kovin suurta.

– Päätös ulkoistaa laitoshuollon palvelut on päätös heikentää kaikkien henkilöstöryhmien jaksamista. Itse en ainakaan olisi valmis lisäämään varhaiskasvatuksen ammattilaisten kuormaa enää yhtään, toimialajohtaja Keturi jatkaa.

JHL ei hyväksy sitä, että päätöksenteon pikaisen aikataulun vuoksi henkilöstö pääsee käsittelemään asiaa vasta samana päivänä kun lautakunnan kokous on pidetty. Työntekijöitä edustaville järjestöille ei ole myöskään järjestetty aitoa mahdollisuutta pyytää lisäselvityksiä tai ehdottaa vaihtoehtoisia säästötapoja.

Laadukkaat ja kustannustehokkaat laitoshuollon palvelut tuotetaan omana työnä. JHL vaatii Turun kaupunkia ottamaan henkilöstö mukaan oman palvelun kehittämiseen. Laitoshuoltajat tietävät parhaiten, miten työtä voidaan tehostaa ottaen huomioon varhaiskasvatuksen erityiset olosuhteet ja ympärivuorokautinenkin palvelutarve.

