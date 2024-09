Pidennä kesää legendaarisella "Blue Voyage" -merimatkalla tutustuen Turkin upeaan rannikkoon

Tämä matka alkaa vuokraamalla toiveiden veneen Turkin Egeanmeren ja Välimeren venesatamissa sijaitsevilta toimijoilta. Vaihtoehtoja on lähes loputtomasti Turkin Bodrumin alueelle tyypillisistä guleteista, joissa on kaksi tai kolme hyttiä, superjahteihin, jotka täyttävät ylellisimmätkin tarpeet. Kannattaa ensin vuokrata koko vene perheen ja ystävien kanssa ja päättää tämän jälkeen reitti.

Joukko kuuluisia turkkilaisia romaanikirjailijoita ja runoilijoita antoivat 1950-luvun lopulla nimensä "siniselle matkalle", joka viittaa erityiseen merilomaan laivalla. Tämän kokemuksen ansiosta vieraat voivat antautua tuulen ja aaltojen kiehtovaan rytmiin, nukkua kannella miljoonien tähtien alla, uppoutua autenttisiin elämyksiin ja maistella alueen tuoreita äyriäisiä, loisteliaita alkupaloja ja erinomaisia oliiviöljyruokia, joita hienot turkkilaiset viinit täydentävät.

Bodrum: Sinisen matkan synnyinpaikka

Bodrum, Turkin ykkösluokan lomakohde, tarjoaa loman loputtoman sinisissä maisemissa ja viehättävissä valkoisissa taloissa. Ei ole yllättävää, että Bodrum on paikka, josta Turkin siniset matkat saivat alkunsa. Bodrum on Turkille myös vertauskuvallinen kohde. Se symboloi kesää, sinistä väriä ja turkkilaista gulettia, klassista puujahtia. Bodrum houkuttelee vuosittain lukemattomia purjehtijoita ja vierailijoita häikäiseviin turkooseihin lahtiinsa. Se on synonyymi glamourille – ylellisille venesatamille, huippuluokan ostosmahdollisuuksille, vilkkaalle yöelämälle ja Michelin-luokitelluille ravintoloille. Täällä voi kiinnittää veneensä ja uida Bodrumin syvänsinisissä vesissä upeissa sinisen matkan pysähdyspaikoissa, kutenGümüşlük, Yalıkavak, Türkbükü, Göltürkbükü, Ortakent, Bitez ja Akyarlar. Bodrumissa, joka on erinomainen sukelluskohde, on myös historiallinen 1400-luvulla rakennettu Bodrumin linna. Linnan sisällä sijaitsee upea Bodrumin vedenalainen arkeologinen museo.

Datça ja Marmaris: Vihreän ja sinisen yhdistävät reitit

Datçan niemimaa, jossa Egeanmeri kohtaa Välimeren, on toinen merkittävä "sinisen matkan" pysähdyspaikka Turkissa. Alue on kuuluisa vuosisatoja vanhoista oliivi- ja mantelipuistaan, upeista lahdistaan ja historiallisista aarteistaan. Se on säilyttänyt menneisyytensä loiston historiallisine kivikartanoineen ja mukulakivikatuineen. Kurubükin, Palamutbükü, Hayıtbükü ja Kızılbükin kaltaiset lahdet kuuluvat pakollisiin pysähdyspaikkoihin. Katso auringonlaskua muinaisen Knidoksen rantakadulta, joka vie kävijät vuosisatoja menneisyyteen. Jatka sinistä matkaasi Marmarikseen, Egeanmeren luonnonsatamakaupunkiin, ja törmää upeisiin lahtiin, kuten Hisarönü-lahteen, Çiftlik-lahteen, Serçen satamaan, Bozukkaleen ja Sedirin saareen, jossa voit nousta maihin ja katsella nähtävyyksiä muinaisten kaupunkien, kuten Physkasin, Bybassasin, Amosin ja Kastabosin raunioiden keskellä.

Göcekistä Fethiyeen: Turkoosit lahdet, historialliset löydöt

Toinen suosittu sininen matkakohde Turkissa, Muğla, Göcek houkuttelee kävijöitä lukuisilla kimaltelevilla lahdilla. Dalyan ja Ekincik ovat ensimmäiset lahdet, jotka odottavat risteilyjä Marmarisista Göcekiin. Täällä voit rantautua ja vierailla Kaunoksen muinaisessa kaupungissa, joka on kuuluisa kalliohaudoistaan. Reitillä on myös İztuzun ranta, joka on yksi Caretta caretta -merikilpikonnien tärkeimmistä lisääntymisalueista. Göcekin ympäristössä on monia näkemisen arvoisia kohteita, kuten Göcekin saari, Yassıca-saaret, Bedri Rahmin lahti, Kleopatran lahti ja Tersanen saari. Kun purjehtii näiden lahtien ja saarten ympäri, alueen historiaa valaisevat rantojen metsien poikkeukselliset smaragdinväriset sävyt. Kun purjehtii Göcekistä Fethiyeen, voi vierailla esimerkiksi Ölüdenizissä, Kumburnun lahdella, Gemilerin saarella, Kabakin lahdella, Kıdrakin lahdella, Knightin saarella, Kayaköyssa ja Butterfly Valleyssa, joka on yli 80 perhoslajin elinympäristö. Jos haluaa vielä enemmän jännitystä, voi varjoliitää Babadağissa.

Kaş-Kekova: Purjehdus Turkin Rivieralla

Yksi Sinisen matkan kauneimmista osoitteista on Turkin Riviera. Risteily turkoosien lahtien keskellä tarjoaa mahdollisuuden tutustua piilotettuun kauneuteen, kiehtovista arkeologisista kohteista reheviin metsiin ja syrjäisistä rannoista luonnonkauniisiin kävelyreitteihin. Täällä voi suunnata kohti Antalyan Kaleiçiä sekä Kaşin ja Kekovan väliä. Kaş on kuuluisa sukelluskeskus, ja siellä sijaitsee myös Kaputaşin ranta, joka on listattu maailman kauneimmaksi rannaksi. Jos aloittaa sinisen matkan Kaşista, Limanağzın lahti, Kyyhkysaari, Kaksitoista saarta, Ufak Dere, İnönü Bay ja Aperlai odottavat sinua pysähdyspaikkoina. Saavuttuasi Kekovaan voit tarkkailla maailmankuulun uponneen kaupungin, muinaisen Dolichisten kaupungin, raunioita. Lisäksi tällä reitillä voi nauttia illat maissa ja herkutella Välimeren ruokavalion terveellisillä ja herkullisilla ruokalajeilla, joissa on runsaasti oliiviöljyjä ja tuoreita mereneläviä, hedelmiä ja vihanneksia.

Çeşme: Luonnonihme Egeanmeren sydämessä

Egeanmeren sydämessä sijaitsevassa İzmirissä yhdistyy ihastuttavalla tavalla maaseutuelämä ja moderni kulttuuri. Tämä maakunta on kuuluisa oliivi- ja viinitilareiteistään, Egeanmeren keittiöstään ja Michelin-ravintoloistaan. Se tunnetaan myös vaativista ruoka- ja majoitusstandardeistaan. Paras pysähdyspaikka İzmirin siniristeilylle on Çeşme, joka on kaupunki ja alueen kuuluisan niemen nimi, jossa voi ankkuroitua lukuisiin ihastuttaviin lahtiin ja rantoihin, kuten Boyalık Bayn, Sakızlı Bayn ja Aya Yorgi Bayn sekä Paşalimanın, Diamondin, Çarkin ja Ilıcan rannoille. Çeşmessä kannattaa vierailla Alaçatıssä, jonka kapeilla kaduilla on historiallisia kivitaloja, tuulimyllyjä ja viihtyisiä Egeanmeren makuja tarjoavia ravintoloita. Rauhallinen Alaçatı herää eloon iltaisin. Tällöin voi nauttia oliiviöljyä sisältävistä Egeanmeren alkupaloista, tuoreista merenelävistä ja kalasta, Egeanmeren yrteistä ja paikallisista turkkilaisista viineistä. Alue on tunnettu voimakkaista tuulista, ja se onkin purjelautailun ja leijalautailun harrastajien suosiossa. Jos aika sallii, kannattaa matkustaa Urlaan. Sen kuuluisia viinitilareittejä voi täydentää illallisella Michelin-tähdellä palkitussa ravintolassa.