Sofia Virta vaatii: Petteri Orpo ja Riikka Purra, perukaa katastrofaaliset sote-järjestöjen leikkaukset ennen kuin on liian myöhäistä

Syksyn budjettiriiheen kokoontuva hallitus on kertonut joutuvansa etsimään uusia leikkauskohteita korvaamaan kevään päätöksissä peruuttelua. Muun muassa lastensuojelussa sekä mielenterveys- ja päihdekentän sote-järjestössä työskennellyt Sofia Virta lähettää budjettiriiheen omat painavat terveisensä.

– Pelkään, ettei hallitus käsitä mistä on leikkaamassa jos leikkurin alle todella jäävät sote-järjestöt. Onko pääministerillä tiedossa, että näissä järjestöissä pelastetaan ihmishenkiä? Kannatellaan suomalaisia työelämään? Autetaan silloin, kun elämältä on romahtanut pohja esimerkiksi läheisen itsemurhan tapahtuessa tai kun kotona on väkivaltaa? Virta kysyy.

– Järjestöt tekevät nimenomaan työtä suomalaisten arjessa, etulinjassa. Sieltä leikkaaminen ei tuo säästöjä, mutta pahimmillaan se näkyy tulevina vuosina niin lisääntyvänä lasten ja nuorten pahoinvointina, jengikehityksenä kuin kuolemina itsemurha- tai lähisuhdeväkivaltatilastoissa, Virta lisää.

Tämän hetkisen tiedon mukaan sote-järjestöjen avustusten 100 miljoonan euron leikkaukset olisivat astumassa voimaan jo ensi vuonna. Virta kuitenkin muistuttaa, ettei näillä leikkauksilla tulla saavuttamaan tavoiteltuja säästöjä - päin vastoin.

– On täysin järjetöntä niin inhimillisestä kuin taloudenkin näkökulmasta tehdä näin massiiviset leikkaukset sote-järjestökentälle tilanteessa, jossa julkinen terveydenhuolto on jo pulassa, Virta toteaa.

– Jo nyt julkisen järjestelmän aukkoja paikkaavilta järjestöiltä leikkaaminen kasaa entisestään painetta terveyskeskuksiin, sosiaalitoimeen, päivystyksiin ja erikoissairaanhoitoon. Halvaksi se ei tule. Muun väittäminen on silkkaa bluffia. Pahimmillaan nämä leikkaukset katkaisevat julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kamelin selän lopullisesti, Virta arvioi.

Virta muistuttaa pääministeriä myös siitä, että kun sote-järjestöiltä leikataan, poistetaan käytännössä merkittävä osa sitä jo nyt liian vähäistä ennaltaehkäisevää työtä, jolla ajan saatossa kyettäisiin siirtämään sote-järjestelmän painopiste kalliista erikoissairaanhoidosta varhaisempaan vaiheeseen.

– Leikkaukset tulevat vain kasvattamaan sote-kustannuksia tulevaisuudessa, kun ennaltaehkäisevä tuki muun muassa mielenterveys- ja päihdeongelmissa, arjen jaksamisen kysymyksissä ja perheväkivallan uhreille vähenee. Kustannukset vain siirtyvät korkojen kera paikasta toiseen, tässä tapauksessa julkisiin palveluihin, Virta huomauttaa.

– Lisäksi leikkausten vaikutukset iskevät etenkin haavoittuviin väestöryhmiin, joihin osuvat myös toimeentuloturvan leikkaukset sekä hallituksen kaavailemat leikkaukset sosiaalihuoltoon. Konkreettisesti tämä voi tarkoittaa sitä, että monen nuoren on yhä vaikeampi saada apua mielenterveyden haasteisiin tai että lähisuhdeväkivallan uhri ei pääse irti hengenvaarallisesta suhteesta ajoissa. Pelkään, että nämä päätökset näkyvät rumasti esimerkiksi itsemurhatilastoissa tulevina vuosina, Virta jatkaa.

Hallituspuolueista on jo ehditty väläytellä valmiutta tehdä lisäleikkauksia aiemmin sovittujen päälle.

– Todella ihmettelen, jos leikkaamista lapsilta, nuorilta, sairaimmilta ja pienituloisilta jatketaan, mutta hallitus ei edelleenkään kykene tarttumaan yritystukiin. En tiedä, onko kyseessä rohkeuden puute vai välinpitämättömyys. Vihreät on tarjonnut johdonmukaisesti omaa vaihtoehtoaan, johon ei lukeudu lapsiperheiltä tai nuorten hyvinvoinnista leikkaaminen. Sen sijaan olisimme olleet valmiit leikkaamaan lukuisista ympäristölle haitallisista tuista ja tehottomista yritystuista, ja tämä vaihtoehto on myös hallituksella. Loppupeleissä kyse on arvoista, Virta muistuttaa.