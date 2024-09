Hietasaarenkadun laatukäytävä avataan – kävely ja pyöräily omilla väylillään

Hankkeessa kävely ja pyöräily erotettiin omille väylilleen, ja liikennejärjestelyjä muutettiin niin, että Hietasaarenkatua suoraan ajavilla on etuajo-oikeus muuhun liikenteeseen nähden. Tavoitteena on parantaa liikenneyhteyksiä ja liikenneturvallisuutta keskusta-alueella.

– Hietasaarenkatu on yksi Vaasan vilkkaimmista kaduista, jolla myös kävellään ja pyöräillään paljon. Nopeusero eri kulkutapojen välillä on suuri, joten turvallisuus paranee, kun pyöräilijät ja sähköpotkulautailijat liikkuvat omalla väylällään, projekti-insinööri Samuli Huusko kertoo.

Hietasaarenkatu on myös osa valtakunnallista ja paikallista erikoiskuljetusreittiä. Uusien liikennejärjestelyiden myötä erikoiskuljetukset pääsevät keskusta-alueen läpi aiempaa sujuvammin, kun risteävät kadut ovat väistämisvelvollisia Hietasaarenkatuun nähden.

Liikenteen sujuvuutta seurataan

Muutos on aiheuttanut huolta bussiliikenteen osalta erityisesti Hietasaarenkadun ja Raastuvankadun risteyksessä.

– On hyvä huomioida, että risteykseen on toteutettu busseille yliajettava kiveys, joka mahdollistaa sujuvamman kääntymisen. Kyseinen risteys on ollut ahdas jo aiemminkin ja ratkaisut on tehty sovittelemalla kaikkien kulkumuotojen tarpeita keskenään, Huusko toteaa.

Huuskon mukaan liikenteen sujuvuutta tullaan seuraamaan ja ongelmakohtiin reagoidaan tarvittaessa.

Uutta pyöräilyreittiä juhlistetaan avajaistapahtumassa

Pyörätien avajaisia vietetään torstaina 12.9. klo 17–17.30 Sisäsataman päädyssä. Avajaispuheen pitää kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sari Somppi. Lisäksi GRK:n ja Sitowisen edustajat kertovat tarkemmin pyörätien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Tarjolla on makkaraa, mehua sekä kahvia ja keksiä. Tapahtuma päättyy nauhanleikkaukseen, jonka jälkeen pyöräillään ja kävellään yhdessä Sisäsatamasta Ratakadulle.

Hietasaarenkadun laatukäytävän rakentaminen on osa laajempaa hanketta, jonka tavoitteena on kehittää kävely- ja pyöräilyolosuhteita Vaasassa vastaamaan tämän ajan vaatimuksia. Hanke kestää vuoden 2029 loppuun saakka, ja sen aikana Vaasaan on tarkoitus toteuttaa kävelyn ja pyöräilyn laatukäytäväverkosto sekä peruskorjata huonokuntoisia kevyen liikenteen väyliä ja edistää pyöräilyä arjen kulkumuotona. Hanketta toteuttaa Vaasan Pyöräilyallianssi, johon kuuluvat Vaasan kaupungin lisäksi GRK ja Sitowise.