Menestyskirjailija Yuval Noah Harari pohtii uutuusteoksessaan Nexus, miten ihmiskunnan käy tekoälyn aikakaudella

Viime 100 000 vuoden ajan me sapiensit olemme koonneet itsellemme huikeasti vaikutusvaltaa. Mutta kaikista keksinnöistämme, löydöistämme ja valloituksistamme huolimatta meitä uhkaavat suuret vaarat: maailma on ekologisen romahduksen partaalla, poliittiset jännitteet kasvavat ja väärää tietoa on kaikkialla. Lisäksi syöksymme suin päin tekoälyn aikakauteen – tuntemattomaan tietoverkkoon, joka saattaa hävittää lajimme. Miksi olemme niin itsetuhoisia kaikista saavuttamistamme edistysaskelista huolimatta?

Tekoäly on historian suurin informaatiovallankumous

Menestyskirjailija Yuval Noah Hararin Nexus tarkastelee ihmiskunnan pitkää historiaa ja pohtii, miten tiedon virta on tuonut meidät tähän pisteeseen. Teos vie meidät kivikaudelta Raamatun kanonisointiin, painotekniikan keksimiseen, joukkoviestinnän kehittymiseen ja populismin viimeaikaiseen nousuun. Se käsittelee myös pian kohtaamiamme ajankohtaisia valintoja, kun ei-inhimillinen äly uhkaa olemassaoloamme.

”Tekoälyn nousun voi väittää olevan historian suurin informaatiovallankumous. Emme kuitenkaan pysty ymmärtämään sitä, ellemme vertaa sitä edeltäjiinsä. Historia ei ole menneisyyden tutkimista; se on muutoksen tutkimista. Historia opettaa meille, mikä pysyy samana, mikä muuttuu ja miten asiat muuttuvat”, kirjoittaa Yuval Noah Harari kirjassaan.

Tieto ei ole totuuden raaka-ainetta eikä pelkkä ase. Nexus etsii toiveikasta keskitietä näiden ääripäiden välillä ja pyrkii samalla löytämään yhteisen ihmisyytemme uudelleen.

Hararin kirjoja myyty jo yli 45 miljoonaa kappaletta

Yuval Noah Harari (s. 1976) on historioitsija ja kansainvälisesti menestynyt kirjailija, jonka teoksiin kuuluvat Sapiens, Homo deus, 21 oppituntia maailman tilasta, Sapiens-sarjakuvat ja lastenkirjasarja Pysäyttämätön ihminen, josta on suomennettu osat Kuinka valloitimme maailman ja Miksi maailma ei ole reilu. Hänen kirjojaan on myyty yli 45 miljoonaa kappaletta 65:llä eri kielellä.

Hararilla on tohtorintutkinto Oxfordin yliopistosta, ja hän toimii tällä hetkellä historian professorina Jerusalemin heprealaisessa yliopistossa sekä tutkijana Cambridgen yliopiston Centre for the Study of Existential Risk -keskuksessa. Hän on perustanut yhdessä miehensä Itzik Yahavin kanssa Sapienship-yhtiön, jonka toimialana on koulutus ja tarinankerronta.

Yuval Noah Harari: Nexus – Tietoverkkojen lyhyt historia

Alkuteos: Nexus. A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI

Suomennos: Tapani Kilpeläinen

Painettu ja e-kirja ilmestyvät 12.9., äänikirja ilmestyy 14.10.

