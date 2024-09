Kymenlaakson rokotuspaikat ovat nyt avoinna voimakkaasti immuunipuutteisille sekä kaikille yli 80-vuotiaille

Kymenlaakson rokotuspaikat on avattu 2.9.2024 alkaen, ja kaikki 12 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset ja yli 80-vuotiaat voivat nyt saapua ottamaan koronarokotteen tehosteannoksen. Rokotukseen voi varata ajan etukäteen tai saapua ilman ajanvarausta walk in -periaatteella rokotuspaikkojen aukioloaikoina.

Rokotusajanvaraus on avoinna voimakkaasti immuunipuutteisille ja yli 80-vuotiaille asiointipalvelu Hyviksessä osoitteessa oma.hyvis.fi. Vaihtoehtoisesti 80 vuotta täyttäneet voivat soittaa erilliseen rokotusnumeroon p. 05 220 2020, joka on avoinna arkisin kello 8–18. Rokotusnumero toimii takaisinsoittoperiaatteella. Tähän asti takaisinsoittoihin on pystytty reagoimaan nopeasti, useimmiten saman vuorokauden aikana. Myös vapaita aikoja on hyvin tarjolla. Aika influenssarokotukseen annetaan koronarokotuksen yhteydessä tai puhelinajanvarauksessa.

Alle 12-vuotiaat voimakkaasti immuunipuutteiset lapset saavat koronarokotteen rokotuspisteellä myöhemmin syksyllä, kun heille sopivaa rokotusvalmistetta on saatavilla.

Kaikkien muiden koronarokotteen tehosteannoksen ja maksuttoman influenssarokotteen kohderyhmiin kuuluvien kymenlaaksolaisten rokotukset aloitetaan lokakuun aikana. Hyvinvointialue tiedottaa ajanvarauksen ja rokotuspaikkojen avautumisesta muille kohderyhmille syyskuussa. Rokotusjärjestyksen voi tarkastaa hyvinvointialueen verkkosivuille kootusta tietopaketista.

Kymenlaakson rokotuspaikat ja aukioloajat 2.9.2024 alkaen

Hamina

Haminan terveysasema. Osoite Reutsinkatu 1, 49400 Hamina.

Aukioloajat arkisin

Maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 8–16

Keskiviikkoisin kello 8–18

Perjantaisin kello 8–14

Kotka

Kauppakeskus Pasaati. Osoite Keskuskatu 10, 48100 Kotka. Sisäänkäynti Kirkkokadun puolelta.

Aukioloajat arkisin

Maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 8–16

Keskiviikkoisin kello 8–18

Perjantaisin kello 8–14

Kouvola

Vanha virastotalo. Osoite Hallituskatu 7 C, 45100 Kouvola.

Aukioloajat arkisin

Maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 8–16

Keskiviikkoisin kello 8–18

Perjantaisin kello 8–14

Pyhtää

Pyhtään terveysasema. Osoite Huutjärventie 14, 49220 Siltakylä.

Pyhtään osalta kausirokotusten antamisesta pyhtääläisille ja Pyhtään kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut valinneille vastaa Terveystalo. Ohjeet ajanvaraukseen ja rokotukseen tulemiseen ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla.

Virolahti

Virolahden terveysasema. Osoite Itätie 13, 49900 Virolahti.

Avoinna 10.9.2024 kello 9–15.30.