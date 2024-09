Rankkasateet sulkeneet teitä Etelä-Pohjanmaalla - seuraa tilannetta ja noudata varovaisuutta

Ilmajoella kantatie 67 on edelleen poikki Nikkolantien kohdalla, jossa vettä virtaa maantien yli. Paikalle on järjestetty kiertotie Nikkolan kautta ja tilanteen kehittymistä seurataan tiiviisti. Liikenteen palautuminen riippuu veden virtaaman laskusta. Kyrönjoen vesipinta on noin 2,5 metriä normaalitilannetta korkeammalla, joka vaikuttaa myös veden virtaamiin.

Kantatie 67 on suljettu liikenteeltä ja alueella liikkuminen on kielletty liikennemerkein. Kiinteistöille on sallittu ajaminen Ilmajoen keskustan suunnasta. Vahinkoalueella liikkuminen on ehdottomasti kielletty lisävahinkojen välttämiseksi.

Lapuan Ruhassa on rautatien alikulku poikki maantiellä 17517. Pumppaustyöt ovat parhaillaan käynnissä.

ELY-keskuksen urakoitsijat seuraavat tulvatilannetta ja maantiet aukaistaan liikenteelle mahdollisimman pian, kun vedenpinnat laskevat turvalliselle tasolle ja urakoitsijat ovat tarkistaneet mahdolliset tulvien aiheuttamat vauriot.

Kehotamme alueella liikkuvia noudattamaan erityistä varovaisuutta ja seuraamaan viranomaisten tiedotuksia sekä noudattamaan tilapäisesti asetettuja liikennemerkkejä ja liikenteenohjauslaitteita.