Digitaalisen sote-keskuksen asiointialusta uudistuu ja saa uuden nimen: OmaPohde

Uusia palveluita ovat pelastuslaitoksen, ikäihmisten Aino-neuvonnan sekä vammaispalvelujen chat. Lisäksi suoran keskusteluyhteyden kautta palvelee Pohteen yleinen neuvontapalvelu.

Digitaalisissa palveluissa aloittaa myös fysioterapian chat, joka ensivaiheessa toimii vain Oulussa. Kaikki chat-vastaanotot löydät edelleen pohde.fi verkkosivuilta sivun oikeasta alareunasta.

Pohteen neuvontapalvelun chat on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8-16. Palvelua voi käyttää, jos alueen asukas tarvitsee yleistä neuvontaa Pohteen palveluista tai hän ei tiedä, mistä voi saada apua asiansa hoitamiseen. Lisäksi neuvonnasta voi tiedustella omaisen hoitopaikkaa. Neuvontapalvelu palvelee Pohteen asiakkaita ja henkilöstöä sekä viranomaisia ja palveluntuottajia. Neuvonnalla on myös puhelinpalvelu numerossa 08 669 9600. Puhelinpalvelu on avoinna joka päivä kello 8-18.

Pelastustoimen chat on avoinna arkisin kello 9-11 ja kello 12-15. Voit keskustella siellä ammattilaisten kanssa, kun tarvitset apua tai neuvoa pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvissä kiireettömissä asioissa.

Aino-neuvonnan chat on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9-15. Palvelussa voi keskustella ammattilaisten kanssa, kun asiakas tarvitsee yleistä ohjausta ikäihmisten palveluista. Aino-neuvontaan voi edelleen olla yhteydessä myös puhelimitse 08 669 1010. Puhelin palvelee arkisin kello 9-12 ja kello 13-15.

Vammaispalvelujen chat on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9-12. Chatissa voi keskustella ammattilaisen kanssa, kun asiakas tarvitsee yleistä ohjausta ja neuvontaa vammaispalveluissa.

Nyt jos koskaan jokaisen alueen asukkaan kannattaa ottaa OmaPohde -palvelu omakseen. Digitaalisten palveluiden lisäksi OmaPohde -portaalissa voi seurata esimerkiksi omia hoitotietoja ja tulevaisuudessa portaaliin saadaan myös sosiaalihuollon palveluita.