Elina Anttila kolmannelle kaudelle Suomen kansallismuseon ylijohtajana

Suomen kansallismuseo vastaa maan laajimmista kulttuurihistorian kokoelmista. Monialaisen kokoelmatyön ja laajan yleisötyön lisäksi museo vastaa muun muassa avoinnapidosta, palveluista ja ohjelmistoista kymmenessä museokohteessa eri puolilla Suomea. Museo toimii myös yhteiskunnallisena ja kansainvälisenä keskustelijana.

”Suomen kansallismuseo on suunnattoman kiehtova instituutio – minulle siinä yhdistyvät jatkuvuus ja muutos juuri sillä ihmeellisellä tavalla kuten ne ovat läsnä meidän elämässämmekin. On upeaa luotsata museota tulevaisuuteen yhdessä näin sitoutuneen ja monialaisen ammattilaistiimin kanssa. Tehtävämme ja mahdollisuutemme kansallisena museona – ja roolimme myös kansainvälisesti – vain korostuvat epävakaassa maailmantilanteessa”, sanoo Elina Anttila.

”Ympäristön muuttuessa näkökulmat yli kahdensadan vuoden kuluessa koottuihin kokoelmiimme elävät. Teknologia antaa kokonaan uusia mahdollisuuksia lähestyä historiaa, kulttuuria ja taidetta – olipa kyse sitten tutkimuksesta, tiedon välittämisestä tai immersiivisistä elämyksistä.”



Uusien mahdollisuuksien kynnyksellä

Kansallismuseossa, Seurasaaressa, Tamminiemessä, Hvitträskissä, Louhisaaressa, Langinkoskella, Vankilassa, Suomen merimuseossa, Hämeen linnassa sekä Olavinlinnassa vieraili vuonna 2023 yhteensä lähes 800 000 kävijää, ja matkailukohteina museoiden alueellinen vaikuttavuus on merkittävä. Helsingissä Mannerheimintien varrella sijaitseva Kansallismuseo on tällä hetkellä suljettuna mittavan laajennus- ja peruskorjaushankkeen vuoksi. Museon on määrä avautua vuonna 2027, mikäli rahoitus ohjelmiston ja palveluiden tuotantoon myönnetään.

”Jokainen museokohteemme on mahdollisuus inspiroitua historiasta ja kulttuureista, rikastaa ajattelua ja sivistystä sekä viihtyä yksin tai yhdessä”, kuvailee Elina Anttila.

”Vuonna 2019 käynnistynyt modernin ja vaikuttavan uudisosan suunnittelu ja rakentaminen Kansallismuseon tontille Helsingin keskustassa on valtava kulttuuriteko. Se antaa puitteet entistä laajemmalle ohjelmistolle sekä yhteistyölle eri alojen toimijoiden ja tekijöiden kanssa”, Anttila kertoo.

Suomen kansallismuseo on osa opetus- ja kulttuuriministeriön alaista Museovirastoa.