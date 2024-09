Elävä utopia johdattaa toisiin tiloihin

Toisissa tiloissa -kollektiivi aloitti toimintansa vuonna 2004 Nälkäteatterin piirissä ja on vuosien varrella kehittynyt yhdeksi Suomen merkittävimmistä ja kansainvälisimmistä esitystaiteen ryhmistä, jolla on oma ainutlaatuinen estetiikkansa ja taiteellinen praktiikkansa.

Elävä utopia -näyttely esittelee Toisissa tiloissa -kollektiivin 20-vuotista toimintaa. Näyttelyssä kävijä pääsee tutustumaan kollektiivin historiaan ja taiteelliseen työhön lähietäisyydeltä sekä itsekin vierailemaan toisissa tiloissa.

Teatterimuseon toiminnan yksi painopiste nelivuotiskaudella 2024–2027 on vapaan kentän toiminnan tallentaminen museon kokoelmiin ja kentän toimijoiden työn näkyväksi tekeminen näyttelyissä ja tapahtumissa. Toisissa tiloissa -kollektiivin tuottama näyttely luo näkymän esitystaiteen lähihistoriaan ja nykyhetkeen, ja mahdollistaa samalla myös esitystaiteen kulttuuriperinnön tallentamisen.

Avajaiset tiistaina 10.9.

Näyttelyn avajaisia vietetään tiistaina 10.9. klo 17–19. Näyttelyn avaa kuvataiteilija Teemu Mäki. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita avajaisiin tai tutustumaan näyttelyyn muuna, erikseen sovittuna ajankohtana.

Näyttely aukeaa yleisölle keskiviikkona 11.9. ja on avoinna 20.10.2024 saakka.

Elävä utopia laajenee sarjaksi tapahtumia

Näyttelyn oheen kollektiivi toteuttaa Teatterimuseossa 14.–15.9. kaksipäiväisen, jatkuvakestoisen esitystaidetapahtuman Utooppinen organismi, jossa nähdään ryhmän kehittämiä harjoitteita 20 vuoden ajalta. Viikkoa myöhemmin yleisö pääsee osallistumaan harjoitteisiin juhlatyöpajassa Esitystaiteen keskuksessa Suvilahdessa.

Lisäksi Teatterimuseolla järjestetään 25.9. Hanna Helavuoren luotsaama keskustelutilaisuus 20 vuotta elävää utopiaa, jossa sukelletaan mm. Toisissa tiloissa -kollektiivin merkitykseen esitystaiteen kentällä.

Ruumiillisten muodonmuutosharjoitteiden pioneeri

Toisissa tiloissa aloitti toimintansa vuonna 2004 Nälkäteatterin piirissä esitystaiteilija, filosofi ja taiteilija-tutkija Esa Kirkkopellon koollekutsumana. Alusta asti ryhmän toiminnan ytimenä ovat olleet kollektiiviset ruumiilliset harjoitteet, joiden avulla päästään vierailemaan “toisissa tiloissa”. Nykyään ryhmä toimii itsenäisenä esitystaiteen kollektiivina, jonka jäsenistöön kuuluu parikymmentä eri alojen taiteilijaa.

Ryhmä on kehittänyt yli 200 harjoitetta, joiden yhteisenä aiheena on ihmiselle vieraisiin olo- ja kokemusmuotoihin tutustuminen. Ryhmä on esittänyt ja opettanut harjoitteita erilaisissa tapahtumissa ja työpajoissa. Kokemukselliset ja osallistavat esitykset, kuten Porosafari, Susisafari, Humanoidihypoteesi ja Suuri Koralliriutta, on esitetty lukuisilla eri festivaaleilla ja tuotantotaloissa sekä kotimaassa että ulkomailla. Uusin teos Valaistumiskone saa ensi-iltansa 4.10. Muu-galleriassa.

Juhlavuoden tapahtumia tukee Oskar Öflund Stiftelse sr, Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus ja Helsingin kaupunki.