Menikö jo liikaa tunteisiin?, kysyy Anna Kontula

Alkujaan terapian tarpeisiin kehitetty kieli ja näkökulma ovat valuneet kaikkialle yhteiskunnan huokosiin. Julkisuus on kasvavasti kiinnostunut tunteista, mielen hyvinvoinnista, persoonallisuuksista ja psykologiasta. Poliitikoilta ei enää odoteta tekoja tai argumentaatiota, vaan tunneperformansseja.

Terapian, tunteiden ja yksilöpsykologian avulla käytetään myös poliittista ja taloudellista valtaa – eikä vain eduskunnassa, vaan myös järjestöissä, journalismissa, sosiaalityössä, kirjallisuudessa ja arkisissa valinnoissa. Tämä tuottaa itseensä käpertyneiden yksilöiden nopeaa ja pirstoutunutta ymmärrystä aikana, jolloin tarvitsisimme rakenteita ja keskinäisriippuvuuksia tunnistavaa huolellista ajattelua ehkä enemmän kuin koskaan.

”Jos yhteiskunnallinen keskustelu saa aikaan konflikteja yksinomaan tai pääasiassa tyyliseikoista – miten kuuluu puhua, miten kuuluu tuntea, millaisia kuvia saa tai ei saa jakaa – kyse ei ole politiikasta, ei ainakaan sanan perinteisessä merkityksessä. Kyse on valtavasta mielikuvitusleikistä, jonka harhauttamana yhteiskunnallista valtaa käytetään jossain muualla.”

Kirjan neljä ensimmäistä esseetä kommentoivat tunteiden voittokulkua yhteiskunnallisen vallan eri alueilla ja eri näkökulmista. Kontula muun muassa kysyy, mitä järkeä on palauttaa mielenterveyspalveluissa korjatut ihmiset samoihin oloihin, joissa he alkujaan sairastuivat, ja pohtii, mistä johtuu edustuksellisen demokratian kyvyttömyys vastata ekokatastrofiin. Viides essee kissojen ulkoilun säätelystä on laadittu havainnollistamaan sitä, mitä Kontulan toivoma huolellinen argumentaatio voisi meille käytännössä antaa.

Kadonneen järjen metsästys on nyt saatavissa kirjakaupoista ja e-kirjana.

Anna Kontula (s. 1977) on sosiologi, kirjailija ja kansanedustaja. Hänet tunnetaan valtavirta-ajattelua haastavana keskustelijana. Kontula on julkaissut lukuisia kirjoja, joista viimeisimpinä teokset Eduskunta. Ystäviä ja vihamiehiä (Into 2018), Muuri – Matka maailman suurimpaan vankileiriin (Into 2020) ja Pikkuporvarit: pohdintaa aikamme hengestä (Into 2021).