Pro Diaconia -tunnustus Espoon seurakuntayhtymältä kuudelle espoolaiselle järjestölle ja yhteisölle

Pro Diaconia -mitalin saivat Asukastila Kivenkolo, Hyvä Arki ry, Kaivo Espoo ry, Kohtaamispaikka Askel, Manna-Apu ry ja Raitin Pysäkki. Palkinnon perusteluissa todetaan, että kaikkien kuuden järjestön ja yhteisön toiminnassa on toteutunut pitkäkestoinen yhteisöllinen ja konkreettinen auttamistyö syrjäytymisvaarassa olevien espoolaisten hyväksi. Arvopohjana näitä toimijoita yhdistää lähimmäisenrakkaus ja yhteiskuntavastuu.

Mikä on näiden kuuden järjestön ja yhteisön merkitys seurakuntien diakoniatyölle, Espoon seurakuntayhtymän diakonian asiantuntija Lilli Snellman?

– Ilman espoolaisten ruoka-apujärjestöjen toimintaa Espoon diakoniatyö kuormittuisi ja romahtaisi välittömästi nykyisillä resursseilla. Koko toiminta olisi pakko organisoida uudelleen ja keskittää diakonia- ja kappelilounaiden järjestäminen uusiin toimipisteisiin. Yhdellä sanalla kuvattuna tilanne olisi hetkellinen katastrofi sekä asiakkaille että diakonialle.

Millaiset ovat ruoka-aputyön tulevaisuudennäkymät Espoossa?

– Yhteistä tulevaisuutta ja yhteistyön mahdollisuuksia pääsemme pohtimaan tänä syksynä käynnistyvissä Espoon ajatushautomoissa. Tulevaisuudessa ruokahävikki vähenee myymälöiden ja koulujen käyttäessä yhä enemmän hävikin vähentämiseen tarkoitettuja työkaluja. Kuitenkaan ihmisten nälkä ja vähäosaisuus eivät katoa. Meillä on paljon yhteistä työtä edessämme ja vaikuttamistyö päättäjiin tulee nostaa etusijalle.

Pitkäaikaista ja aktiivista työtä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyväksi

Kultaiset Pro diaconia -ansiomitalit myönnettiin Anne-Maria Laukkariselle, joka jäi syyskuun alussa eläkkeelle Espoon seurakuntayhtymän kasvatuksen asiantuntijan virasta, ja diakoni Jyrki Myllärniemelle, joka on toiminut Edistian kehittämispäällikkönä.

Anne-Maria Laukkarinen on edistänyt koko 40-vuotisen työuransa ajan erityisesti heikoimmassa ja haavoittuvimmassa asemassa olevien nuorten asemaa. Hän on toiminut 22 vuotta erityisnuorisotyönohjaajana Vantaalla ja 13 vuotta kasvatuksen asiantuntijana Espoon seurakuntayhtymässä, missä hän vastasi erityisnuorisotyön koordinoimisesta ja kehittämisestä. Hän on edistänyt nuorten hyvinvointia muun muassa edistänyt Walk in -terapiakonseptin kautta.

”Anne-Maria Laukkarinen on työssään edistänyt sitoutuneesti diakonisia tavoitteita ja ajanut niiden nuorten asioita, joiden ääni jää helposti kuulematta. Hän on myös työn ohessa lisäkouluttautunut hankkiakseen osaamista erityisryhmien kanssa työskentelyyn”, tunnustuksen perusteluissa todetaan.

Jyrki Myllärniemi on toiminut nuoriso- ja diakoniatyössä Espoon seurakunnissa lähes 40 vuotta (1981–2017). Edistian kehittämispäällikkönä (2017–2024) hän on koordinoinut Espoon ruoka-apujärjestöjen toimintaa yhdessä Espoon kaupungin, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja seurakuntayhtymän kanssa.

Myllärniemi on käynnistänyt useita pilotteja sekä hankkeita Espoossa yhdessä eri toimijoiden kanssa pääkaupunkialueen ruoka-aputoimijoiden kanssa sekä liittänyt espoolaisia toimijoita valtakunnallisiin ja Euroopan laajuisiin hankkeisiin. Hän on myös koordinoinut vuosittaista Espoon Asunnottomien yö -tapahtumaa. Erityisesti koronapandemian aikana hän reagoi nopeasti toimintamallien kehittämisessä.

”Jyrki Myllärniemen väsymätön, aina eteenpäin katsova kehittävä työote ja halu toimia espoolaisen diakonian hyväksi on erittäin merkittävä. Hän on ylläpitänyt ja toteuttanut diakonista näkökulmaa koko työuransa heikompien hyväksi”, tunnustuksen perusteluissa kerrotaan.

Ruotsinkielisiä toimijoita palkittiin vaikuttavasta yhteistyöstä Esbo svenska församlingin kanssa

Esbo svenska församlingin omat Pro Diaconia -mitalit myönnettiin Esbo Marthaföreningille ja Esbo svenska församlingin Symamsellerna-käsityöryhmälle. Mitalit luovutettiin luomakunnan sunnuntain jumalanpalveluksessa Espoon tuomiokirkossa 1.9.2024. Näiden palkintojen perustelut voit lukea alta.

”Esbo Marthaförening on jo pitkään tukenut Esbo svenska församlingin diakoniatyötä muun muassa suurilla vuosittaisilla lahjoituksilla kriisirahastoon. Kriisirahaston varoilla diakoniatyöntekijät voivat auttaa asiakkaita, joilla on tarve ostaa esimerkiksi ruoka- tai hygieniatuotteita, vaatteita, kenkiä, lääkkeitä tai bussilippuja. Lahjoituksilla on suuri vaikutus diakoniatyön budjettiin ja ne mahdollistavat paremman arjen monelle vähävaraiselle espoolaiselle.”

”Symamsellerna-ryhmä puolestaan on lahjoittanut lukemattomia pareja villasukkia, lapasia, hattuja, laukkuja ja muita käsitöitä diakoniatyön asiakkaille. Tämä yhteistyö on jatkunut koko sen ajan, kun ryhmä on ollut seurakunnassa. Symamsellerna on luotettava ja hyväsydäminen kumppani, joka on luonteva osa sekä Esbo svenska församlingia että seurakunnan diakoniatyötä.”

Pro diaconia -mitali on arvokas huomionosoitus henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnassaan tai päätöksenteossaan toiminut diakoniaa edistäen tai erityisellä tavalla lähimmäisenrakkautta toteuttaen. Siinä missä Pro Diaconia -mitali on tarkoitettu esimerkiksi vapaaehtoistoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden huomioimiseen, Pro diaconia -ansiomitaleilla voidaan huomioida seurakuntien, kirkon, kristillisten järjestöjen tai vastaavien toimijoiden työntekijöitä heidän diakonisesta toiminnastaan tai työstä diakoniatyön ja diakoniatyöntekijöiden hyväksi. (Lähde: dtl.fi)