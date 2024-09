Tuore kappale nostattaa kotiseutuylpeyttä nuorissa – Skuubi ja James-J kirjoittivat biisin Valkeakoskesta

Kansantauti-kappale on samaistuttava kenelle tahansa suomalaiselle. Se kertoo kaipuusta kotiseudulle järven rannalle. Kotikylän raitti vetää puoleensa, vaikka suurkaupungin syke usein vie mukanaan esimerkiksi opiskeluaikana.

Skuubi (Eetu Tanskanen) on 27-vuotias valkeakoskelainen indieartisti ja tuottaja. James-J (Roni Nevala), Sick Boogie Records -levy-yhtiön tuore kiinnitys, on 24-vuotias valkeakoskelainen muusikko, säveltäjä ja sanoittaja.

Kansantauti on kuunneltavissa Spotifysta.

Valkeakosken Kotiseutupäivien video ja Kansantauti-kappale on katsottavissa Valkeakosken kaupungin Youtube-kanavalta.

Valkeakoskella juhlitaan kotiseutua elokuussa 2025

Valkeakosken Kotiseutupäivillä vuonna 2025 on luvassa menoa ja meininkiä kaikenikäisille. Perjantain avajaistapahtuma tulee olemaan suuri kansanjuhla kaupungin ytimessä. Koko viikonlopun ajan luvassa on kaikille avointa ohjelmaa sisältäen muun muassa musiikkia, teatteria, tanssia ja vesillä urheilua.

Valkeakosken kaupungin tavoitteena on tarjota tapahtumalla elämyksiä paikkakuntalaisille ja muualta Suomesta vieraileville matkailijoille. Toiveena on myös tavoittaa nuorta yleisöä, ja tuoda esiin sitä, että Valkeakoskella on hyvä asua ja elää. Kaupunki tarjoaa huikean määrän esimerkiksi harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille.

Kotiseutupäivien Vesien Valkeakoski -teeman kautta katsotaan paikkakuntaa eri näkökulmista: kahden suuren vesistön risteykseen jo varhain rakentunut kanava mahdollisti vahvan teollisuusperinteen synnyn paikkakunnalle. Nykypäivänä vesistöt tarjoavat mahtavia mahdollisuuksia niin harrastamisen, asumisen kuin matkailun kannalta.

Retkillä ja opastuksilla tutustutaan historialliseen perinnemaisemaan ja rakennusperintöön. Valkeakosken paperiteollisuusperinteeseen kuuluvat tyyppitalot ja asuinalueet, Sääksmäen historialliset kartanot ja Rapolan harjun muinaismuistoalue ovat ainutlaatuisia kohteita Suomessa. Kotiseutupäivien ohjelmaan kuuluu myös mittava määrä keskustelutilaisuuksia, jotka ovat avoimia kaikille.

Valtakunnalliset Kotiseutupäivät järjestetään Valkeakoskella 15.–17.8.2025

Kotiseutupäivien tavoitteena on vahvistaa paikallisten myönteistä identiteettiä ja paikallistunnetta sekä tehdä paikkakuntaa valtakunnallisesti tunnetuksi. Kotiseutupäivät on järjestetty ensimmäisen kerran Valkeakoskella vuonna 1960.

Tapahtuma järjestetään yhdessä Suomen Kotiseutuliiton kanssa. Valkeakoskella tapahtumaa järjestämässä ovat mukana paikalliset kotiseutuyhdistykset Valkeakoski-Seura, Sääksmäki Seura ja Ritvalan Nuorisoseura sekä useita kymmeniä muita kotiseututyön, liikunnan, ja kulttuurin parissa toimivia yhteisöjä.

Valkeakoski on uniikki helmi Pirkanmaan sydämessä. Valkeakoskelle on helppo tulla kauempaakin. Tampereelta on matkaa noin 35 km ja Helsingistä noin 145 km. Saapua voi myös vesiteitse!