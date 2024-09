Uutta bisnestä ja tiiviimpää yhteistyötä, visioi Reaktorin ekosysteemiliiketoiminnan uusi johtaja

Reaktor on nimittänyt Samuli Savon Fusion Ecosystem -liiketoiminnan uudeksi johtajaksi.

– Samulilla on laaja kokemus liiketoiminnasta ja erityisesti uusien innovaatioyritysten rakentamisesta, sanoo Reaktorin toimitusjohtaja Pekka Horo:

– Juuri tätä haluamme kehittää entisestään Fusionissa: uusia yrityksiä ja entistä tiiviimpää yhteistyötä 30 yrityksen ja Reaktorin välillä.

Tällä hetkellä Fusion Ecosystem koostuu 30 yrityksestä, joissa työskentelee yli 2300 asiantuntijaa ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa. Reaktor Group omistaa osuuden kaikista ekosysteemin yrityksistä.

Yhteistyöllä arvoa asiakkaille

Savo on kokenut liiketoimintajohtaja, jolla on laaja tausta innovaatioiden rakentamisesta ja liiketoiminnan kasvattamisesta. Hänellä on kattava näkemys digitalisaatiosta, sillä hän on toiminut urallaan niin ostajan, toimittajan ja kuin konsultin rooleissa.

Savo aloittaa tehtävässään syyskuussa.

– Mahdollisuus työskennellä näin lahjakkaan ja monipuolisen yritysjoukon kanssa on erittäin inspiroivaa. Keskityn syventämään yhteistyötä ja edistämään innovaatioita ekosysteemissämme, rakentaen jo olemassa olevan vahvan perustan päälle. Yhdessä luomme uusia, innovatiivisia yrityksiä, jotka voivat johtaa markkinoita – ja tuovat lisää arvoa asiakkaille yhteistyön kautta, Savo sanoo.

Savo tulee Fusionille omasta innovaatiokonsultointiyrityksestään TackAnglelta. Ennen sitä hän on työskennellyt johtajarooleissa Stora Ensossa, Enfo Groupissa, Gartnerissa ja Fujitsussa. Lisäksi hän on toiminut useissa kasvuyritysten hallituksissa ja ollut jäsenenä muun muassa Tekoäly 4.0 -ohjelman ohjausryhmässä.