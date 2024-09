Presto Oy ostaa vaarallisten aineiden kuljetuksiin ja käsittelyyn liittyviin ratkaisuihin keskittyneen Suomen Turvaprojektit Oy:n liiketoiminnan

Presto esittelee edistyksellisen LB9-sammuttimen, joka vie litiumioniakkupalojen sammuttamisen uudelle tasolle. 12.4.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

Presto Group, Euroopan johtava paloturvallisuuteen, ensiapuun ja turvallisuuskoulutukseen erikoistunut konserni, kertoo LB9-sammuttimen erinomaisista testituloksista. Litiumioniakkuja sisältävien laitteiden määrä lisääntyy arjessamme kovaa vauhtia. Näitä energiatehokkaita akkuja on ympärillämme suurimman osan päivästä – niin töissä kuin vapaa-ajalla. Rakenteensa vuoksi litiumioniakulla on kohonnut tulipaloriski ja juuri siksi LB9-sammutin on erinomainen ratkaisu kasvavan turvallisuusongelman ratkaisemiseksi.