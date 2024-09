Up North laskettelufestivaali Rukalla – Luvassa kolme päivää huippuartisteja ja laskettelua

Kolmen päivän aikana Rukalla nähdään kotimaisia esiintyjiä, joiden energiset esitykset luovat ainutlaatuista tunnelmaa. ”Vaikka tapahtumapaikka on pieni, ohjelmisto on suurten festivaalien veroinen, ja esiintyjät takaavat korkean energiatason koko festivaalin ajan.” Kommentoi festivaalin promoottori Tino Pirttioja.

Talviurheilu, erityisesti parkkilaskukulttuuri, on keskeisessä roolissa tapahtumassa. Perjantai- ja lauantai-iltapäivinä Ruka Parkissa järjestettävä Rail Jam -kisa (entinen HotDogs & HandRails) tuo esiin Suomen taitavimmat laskijat, jotka kilpailevat näyttävissä temppusuorituksissa. Tapahtuman DJ:t viihdyttävät yleisöä samalla,kun katsojille tarjotaan perinteiseen tapaan ilmaisia hodareita. Rail Jam huipentaa keikat, jossa kaikenikäisillä on mahdollisuus nähdä Up North -artisteja livenä.

Up North on yksi Rukan talvikauden päätapahtumista. Sen suosiota kuvastaa se, että tapahtuma on myyty loppuun joka vuosi. Vuoden 2024 tapahtuman lipuista on jo myyty yli 40 prosenttia.

Esiintyjät:

Lauri Haav

ETTA

MELO

HUGO

Ares

Senya

NOTO

M//O

Mikael Laurent

Davy

D1VARI: D1 DANI, Rosluv, Koira, nonexx

DJt:

Bremer

Sapphire

SOMBADI

TBOY

ZEZE

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Veera Lindgren

Tuottaja

+358 44 518 8823

veera@suomenkeikkamyynti.fi