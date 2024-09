Pikkuhuuhkajien mediaohjelma syyskuun EM-karsintaotteluihin

Pikkuhuuhkajilla on edessä neljän ottelun EM-karsintasyksy, jonka panoksena on kisapaikka Slovakian lopputurnauksessa 2025. Kuuden pelatun ottelun jälkeen Pikkuhuuhkajat on karsintalohkossaan kolmantena - kolme pistettä saman verran otteluita pelanneen Romanian ja neljä pistettä Sveitsin perässä.

Yhdeksän lohkovoittajan lisäksi kolme parasta lohkokakkosta saa suoran paikan EM-kisoihin, kun muut lohkokakkoset puolestaan pelaavat kaksiosaiset jatkokarsinnat kolmesta viimeisestä lopputurnauspaikasta.

Keskiviikkona 28.8. julkaistuun syyskuun joukkueeseen on tehty yksi muutos. Juho Talvitie on joutunut jäämään sivuun, ja hänen tilalleen on nimetty Ilveksen Marius Söderbäck.

Pikkuhuuhkajien mediaohjelma (kaikki ajat Suomen aikaa):

Keskiviikko 4.9. Mediatunti klo 10.30-11, Jerevan / puhelinhaastattelut

Torstai 5.9. Mediatunti klo 14-14.30, Tampere / puhelinhaastattelut

Perjantai 6.9. Armenia-Suomi, Jerevan, klo 19

Sunnuntai 8.9. Mediatunti klo 11.30-12, Scandic Tampere Station / puhelinhaastattelut

Maanantai 9.9. Mediatunti klo 15-15.30, Scandic Tampere Station / puhelinhaastattelut

Tiistai 10.9. Suomi-Romania, Tammelan stadion, Tampere, klo 18

Lisätietoja:

Niko Tykkyläinen, U21-maajoukkueen tiedottaja

040 559 0646

niko.tykkylainen(a)palloliitto.fi