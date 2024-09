SDP:n Johan Kvarnström: HUS:lla on suuri demokratiaongelma, joka voidaan ratkaista lainmuutoksella

Tällä hetkellä HUS-yhtymän hallituksessa on kaksi Helsingin yliopiston edustajaa, joilla on täydet oikeudet, mukaan lukien äänioikeus. Näillä edustajilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa Uudenmaan tärkeisiin sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksiin, vaikka yliopisto ei ole toimielin, jonka johto valitaan yleisillä vaaleilla.

– Tässä lakialoitteessa on kyse sen varmistamisesta, että asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavia päätöksiä tekevät suoraan valitut henkilöt tai sellaisten elinten edustajat, joiden ylin johto valitaan yleisillä vaaleilla. Tämä on demokratiakysymys, Kvarnström sanoo.

Aloitteessa ehdotetaan, että Helsingin yliopistolla olisi nykyisen käytännön sijaan edustus, jolla olisi täysi läsnäolo- ja puheoikeus hallituksessa, mutta rajoitettu äänioikeus. Näin yliopisto voisi edelleen tarjota asiantuntemustaan vaikuttamatta poliittisiin päätöksiin, jotka jäisivät vain vaaleilla valittujen tehtäväksi.

Aloitteen taustalla ovat aiemmat kiistanalaiset päätökset, joissa yliopiston edustajilla on ollut ratkaiseva rooli. Vuonna 2024 he äänestivät esimerkiksi Lohjan sairaalan synnytysosaston sulkemisesta. Yliopiston edustajat ratkaisivat lisäksi päätöksen Tammisaaren synnytysosaston sulkemisesta vuonna 2009.

– Tässä lakialoitteessa ei kuitenkaan ole kyse yliopiston edustajien toiminnan kyseenalaistamisesta, vaan sen varmistamisesta, että poliittinen valta säilyy vaaleilla valituilla. Myös niiden, jotka uskovat tehneensä kaiken oikein, pitäisi voida ajatella, että heitä ei ole valittu demokraattisesti eikä heillä siten pitäisi olla suurta valtaa sairaalaverkossa, Kvarnström sanoo.

lakimuutos esitetään tulevan voimaan 1. kesäkuuta 2025 HUS-yhtymän nykyisen toimikauden päättyessä. Tämä tarkoittaisi sitä, että uusi hallitus, joka asetettaisiin tulevien kunta- ja aluevaalien jälkeen, olisi ehdotettujen muutosten piirissä.

Lakialoite avautuu tällä viikolla allekirjoitettavaksi kaikille kansanedustajille. Kvarnström kehottaa kollegojaan eduskunnassa tukemaan lakialoitetta, joka vastaa hyvin demokratian perusperiaatteita.