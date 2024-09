Huuhkajien tiistain ja keskiviikon infojen pelaajat

Suomen joukkueeseen on tehty yksi muutos. Lech Poznanin laitahyökkääjä Daniel Håkans joutuu jäämään sivuun syyskuun otteluista loukkaantumisen takia. Håkansin tilalle joukkueeseen on valittu Ilveksestä elokuussa Djurgårdens IF:ään siirtynyt hyökkääjä Santeri Haarala, joka liittyy joukkueeseen tiistaina. Maajoukkuekutsu on Haaralalle uran ensimmäinen.

Joukkue järjestää mediatilaisuuden sekä tiistaina että keskiviikkona kello 15.15 Kalastajatorpalla (Merisali 2).

Tiistain tilaisuudessa paikalla ovat Adam Ståhl, Topi Keskinen, Viljami Sinisalo, Leo Walta sekä Santeri Haarala.

Keskiviikon tilaisuudessa haastateltavissa ovat Rasmus Schüller, Fredrik Jensen, Kaan Kairinen ja Jesse Joronen.

Huuhkajat kohtaa Kreikan Pireuksessa Stadio Georgios Karaiskakisilla lauantaina 7. syyskuuta. Englanti isännöi Suomea Lontoossa Wembleyllä tiistaina 10. syyskuuta. Molemmat ottelut käynnistyvät Suomen aikaa kello 21.45. Yle TV2 näyttää kaikki Huuhkajien UEFA Nations League -ottelut.

Huuhkajien mediaohjelma

Ti 3.9. klo 12.15

Joukkueen harjoitus, Tapiolan urheilupuisto

Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

Ti 3.9. klo 15.15

Joukkueen info, Kalastajatorppa (Merisali 2)

Ståhl, Keskinen, Sinisalo, Walta, Haarala

Ke 4.9. klo 12.15

Joukkueen harjoitus, Tapiolan urheilupuisto

Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

Ke 4.9. klo 15.15

Joukkueen info, Kalastajatorppa (Merisali 2)

Schüller, Jensen, Kairinen, Joronen

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

