1Vision Biogasin tavoitteena tulla Pohjoismaiden johtavaksi biokaasutoimijaksi

1Vision Biogas näkee nesteytetyn biokaasun keskeisenä kasvumahdollisuutena energiasiirtymässä. Kasvuyritys tähtää 3 TWh:n biometaanituotantoon ja 6 TWh:n biometaanimyyntiin vuoteen 2030 mennessä. Yhtiön tärkeimmät asiakasryhmät ovat raskas liikenne, merenkulku ja teollisuus. Tavoitteidensa saavuttamiseksi 1Vision Biogas aikoo investoida yli miljardi euroa biokaasun tuotantoon ja jakeluverkostoihin Pohjoismaissa. Kauppojen myötä 1Vision Biogasin tämänhetkinen tuotantokapasiteetti on yli 550 GWh ja biometaanin yhteenlaskettu myynti noin 1 TWh. Lisäksi yhtiöllä on Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa useita biokaasuun liittyviä kasvuhankkeita.

1Vision Biogas – vahvaa energiasiirtymän asiantuntemusta

St1, HitecVision ja Aneo yhdistivät viime vuoden joulukuussa voimansa perustaakseen Pohjoismaiden johtavan biokaasutoimijan. Uusi pohjoismainen biokaasuyhtiö koostuu toisiaan täydentävistä toiminnoista ja perustuu vahvaan teollisen logiikan osaamiseen. 1Vision Biogas operoi koko biokaasun arvoketjua raaka-aineiden hankinnasta myyntiin ja jakeluun. St1:n vahva myyntiorganisaatio ja ‑verkosto jatkavat 1Vision Biogasin tuotteiden jakelua.

Biokraftilla on vahva biokaasun tuotantoketju, johon kuuluu viisi biokaasun tuotanto- ja jalostuslaitosta Ruotsissa ja Norjassa sekä logistiikkayhtiö. St1:llä on seitsemän biokaasun tuotanto- ja jalostusyksikköä Ruotsissa, paineistettua ja nesteytettyä biokaasua jakelevien asemien verkosto sekä tankkauspisteitä linja-autovarikoilla. Ruotsissa St1 on jo nykyisin liikenteessä käytettävän biokaasun johtava toimittaja. Tämä yrityskauppaa koskeva ilmoitus ei vaikuta Biokraftin ja St1:n Pohjoismaissa käynnissä oleviin kasvuhankkeisiin.

HitecVision hallinnoi energiaan painottuvia pääomasijoitusrahastoja. Yhtiön hallinnoitavat varat ovat 8 miljardia euroa, ja sillä on mittava kokemus energiayhtiöiden kehittämisestä Euroopassa. Kaikki HitecVisionin rahastojen uudet sijoituskohteet edistävät energiasiirtymää.

Aneo on pohjoismainen uusiutuvan energian yritys, joka panostaa uusiutuvan energian tuotantoon, sähköistämiseen ja energiatehokkuuteen. Yhtiöllä on jo yli 70 vuoden kokemus uusiutuvan energian tuotannosta.

”Uudessa yrityksessä St1 voi nopeuttaa biokaasutuotannon kasvua ja jakeluverkoston laajentamista yhä useampien asiakkaidemme ulottuville. Biokaasu on kiertotaloutta parhaimmillaan. Uusiutuvaa kilpailukykyistä polttoainetta tuotetaan orgaanisesta jätteestä. Näemme paljon potentiaalia nesteytetyn biokaasun käytön lisäämisessä. Tällä hetkellä se on nopein tapa vähentää raskaan liikenteen ilmastovaikutuksia. Pidemmällä aikavälillä odotamme biokaasun kysynnän kasvavan myös merenkulussa ja raskaassa teollisuudessa”, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja Henrikki Talvitie sanoo.

”Kestävät polttoaineet ovat HitecVisionin uusiutuvaan energiaan keskittyvän sijoitusstrategian keskeinen painopistealue. 1Vision Biogasissa teemme kiinteästi yhteistyötä kokeneiden teollisuuskumppanien kanssa. Yhdistämällä Biokraft International AB:n ja St1:n biokaasuliiketoiminnan olemme luoneet erinomaisen pohjan markkinajohtajuudelle erittäin houkuttelevassa segmentissä, joka tarjoaa puhdasta polttoainetta sektoreille, joilla on vaikeasti vältettäviä hiilidioksidipäästöjä”, HitecVisionin Senior Partner Jan Harald Solstad kertoo.

1Vision Biogas AB:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Miika Johansson, St1 Nordic Oy:n Renewable Energy and Strategy ‑liiketoimintayksikön johtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsen. Miika aloittaa uudessa tehtävässään marraskuun alussa.

”On suuri kunnia päästä rakentamaan Pohjoismaiden johtavaa biokaasutoimijaa kahden merkittävän biokaasuyhtiön pohjalta. Toimintamarkkinoillamme Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa on paljon kasvupotentiaalia biokaasulle, mutta tulemme tarkastelemaan eurooppalaisia markkinoita myös laajemmin. Meillä on lahjakas tiimi ja vahvat omistajat, ja yhdessä rakennamme ainutlaatuisen biokaasuyrityksen”, Miika Johansson sanoo.

Biokraft International AB:n toimitusjohtaja Matti Vikkula on päättänyt jäädä eläkkeelle ja jatkaa siirtymäajan vanhempana neuvonantajana.

Biokaasuteknologia on olemassa oleva ratkaisu merkittäviin päästövähennyksiin

”Biokaasu on tärkeä osa yhteiskunnan energiasiirtymää. Se on konkreettinen uusiutuvan energian ratkaisu, jonka etuja ovat jo käytössä oleva teknologia, skaalautuva tuotanto ja kilpailukykyinen tuote. Nesteytetyn biokaasun tuotanto on erinomainen esimerkki kiertotaloudesta, joka vähentää merkittävästi varsinkin raskaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Esimerkiksi lannan käyttö raaka-aineena vähentää niin kuljetusten kuin maatalouden päästöjä, ja tämän myötä päästövähennykset voivat olla jopa yli 100 %”, Miika Johansson toteaa.

Tulevaisuudessa on potentiaalia myös biopohjaisen hiilidioksidin talteenottoon, varastointiin ja käyttöön. Biokaasuliiketoiminta edistää pohjoismaisen energiajärjestelmän kehittämistä ja EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista.

St1, Miika Johansson, Head of Renewable Energy and Strategy Business Unit

St1, Tiia Lemmetti, Communications Manager

St1 Nordic Oy is an energy group whose vision is to be the leading producer and seller of CO2-aware energy. The Group researches and develops economically viable, environmentally more sustainable energy solutions. St1 focuses on fuels marketing activities, oil refining and renewable energy solutions such as waste-based advanced biofuels and industrial wind power. The Group has more than 1250 St1 and Shell branded retail stations and gas filling points in Finland, Sweden and Norway. With its headquarters in Helsinki, St1 currently employs more than 1000 people.

HitecVision is a Norwegian private equity firm and a leading provider of institutional capital to Europe’s energy industry. For almost four decades, we have been investing in the energy sector, starting out in the oil and gas industry before turning to the current focus on decarbonisation and energy transition. We have about EUR 8 billion in assets under management, and is headquartered in Stavanger, with offices and investment professionals in Oslo, London and Milan. Our 70-person team focuses on developing successful and sustainable companies, working closely with our management teams and boards. www.hitecvision.com

Aneo is a Nordic renewable energy company that invests in renewable energy production, electrification and energy efficiency. Aneo is one of Norway’s largest operators of wind power, operating in excess of 6 TWh annual production and owns 1.2 TWh of wind power in Norway and Sweden. Further, Aneo delivers energy management services to power producers in Norway, Sweden and Finland and seeks to be a pioneer in the green transition through the development of, and investment in, new green value chains. Aneo is jointly owned by HitecVision New Energy Fund AS and TrønderEnergi AS, is headquartered in Trondheim, Norway, and has approximately 340 employees. www.aneo.com

Biokraft is a Nordic greentech company that produces bioenergy and plant nutrition in a circular cycle by recycling organic waste and residual products in large-scale biorefineries. Biogas is CO2-neutral and lowers GHG emissions by over 100% when replacing fossil fuels. Biokraft will build, own and operate large-scale biogas plants with a focus on the Northern European market. Today there are facilities in Sweden, Norway and Korea. Biokraft has 130 employees and had total revenues of SEK 534 million in 2023. www.biokraft.com

1Vision Biogas AB is a biogas growth company that operates in the Nordics. The company’s business activities cover the whole biogas value chain, from feedstock sourcing to distribution and end user sales. 1Vision Biogas’ target is to become a leading integrated biogas player in the Nordics by aiming for 3 TWh biomethane production and 6 TWh biomethane sales by 2030, targeting heavy transportation, maritime and industrial applications. The current production capacity of 1Vision Biogas is over 550 GWh and the combined sales of biomethane are approximately 1 TWh. In addition, there are several biogas growth projects in the Nordics. 1Vision Biogas is owned by St1 Nordic, HitecVision and Aneo.