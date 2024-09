Kutilan kanavahanke Taipalsaarella sai vesiluvan – yli satametrinen silta kohoaa näyttäväksi maamerkiksi

Yli sata vuotta vanha Kutilan kanavahanke Taipalsaarella on toteutumassa, kun hanke sai vesiluvan aluehallintovirastolta elokuun lopussa. Kutilan kanava avaa uuden väylän Suur-Saimaan Kiviselältä noin 500 metriä leveän Kutilan kannaksen ja Umianlammen kautta Pien-Saimaalle. Kanavan yhteyteen rakennettavien pumppaamoiden avulla parannetaan vedenkiertoa.

– Suur-Saimaan todella hyvälaatuista vettä on tarkoitus pumpata läntiselle Pien-Saimaalle, jonka vedenlaatu on tyydyttävässä kunnossa. Kun vesialue on suljettu eikä vesi vaihdu, maatalous ja turvetuotanto ovat aiheuttaneet vesistön rehevöitymistä. Järvessä esiintyy myös sinilevää. Suomen vesistöjen kehittämisohjelman mukaisesti kaikkien järvien vedenlaadun tulisi olla hyvä, kertoo Taipalsaaren kunnan tekninen johtaja Samuli Kakko.

Pumpattavan veden ansiosta etenkin Maaveden laatu paranee Pien-Saimaalla. Kanava lyhentää myös veneilyreittejä Lappeenrannan matkustajasatamasta esimerkiksi Mikkeliin, Kuopioon, Savonlinnaan tai Puumalaan parhaimmillaan 16 kilometriä. Kanavasta toivotaankin vetoapua Saimaan matkailulle ja elinkeinoelämälle.

Kanava rakennetaan vedenalaisena kaivuna, sillä Kutilan kannas on pohjavesialuetta.

– Kanavan suunnittelussa tärkeintä on rakentamisen aikainen vedenhallinta. Vedenalaisessa kaivutyössä kanavan päät suljetaan niin, ettei pohjavesi pääse suotautumaan ja koneet pääsevät etenemään kuten vesiväylien ruoppauksessa. Nykyaikaisen mallinnustekniikan avulla työt voidaan tehdä hyvin tarkasti. Koneenkuljettajat käyttävät koneita tietomallien avulla, kertoo pääsuunnittelija Tuomo Järvenpää A-Insinööreistä.

Pumppaamot tulevat Kutilan kanavan yhteyteen ja Kopinsalmeen kohdille. A-Insinöörit suunnittelee kanavan portti-, sulku- ja pumppaamorakenteita yhdessä asiantuntijaverkoston kanssa, johon kuuluvat AFRY, WSP, Geobotnia, Civil Tech sekä Pontek.

Kanavan ylittävään siltaan poikkeuksellinen alituskorkeus

Hankkeeseen sisältyy noin myös reilun kymmenen kilometrin mittainen veneväylä sekä kanavan yli kulkeva Mantereentien silta, joka on 135 metriä pitkä jännitetty betonipalkkisilta. Sillalle tulee ajoradan lisäksi kevyen liikenteen väylä, ja se nousee korkeine maapenkereineen maastosta näkyväksi maamerkiksi.

– Sillassa on poikkeuksellista sen merkittävä 18 metrin alikulkukorkeus. Korkeutta tarvitaan, jotta purjeveneetkin pääsevät kulkemaan suoraan Lappeenrannasta ja Taipalsaarelta Suur-Saimaalle, Tuomo Järvenpää kertoo.

Kutilan kanavahanke on ollut ensimmäisen kerran esillä uittoväylänä jo 1880-luvulla. Lappeenrannan kaupunki, Taipalsaaren kunta ja Etelä-Karjalan liitto tekivät esityksen nyt vesiluvan saaneen kanavan rakentamisesta jo vuonna 1982.

Tavoitteena on, että kanavan, pumppaamojen ja sillan rakentaminen voisi alkaa vuonna 2025. Pumppaamot on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2026 aikana. Veneliikenteelle kanava avattaisiin vuonna 2027.