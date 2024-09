Autoilija – hirvet ovat taas liikkeellä

Syksyllä hirvien liikehdintä lisääntyy metsästyksen, kiiman ja hirvien talvilaitumille siirtymisen vuoksi. Viime vuonna koko Suomessa pelti rytisi hirven kanssa yli 1500 kertaa. Keski-Suomessa vastaava luku oli 104. Lisäksi on syytä huomioida muut hirvieläimet, kuten metsäkauriit ja valkohäntäpeurat, joiden kanssa onnettomuuksia tapahtuu hirviä huomattavasti enemmän. Viime vuonna Keski-Suomessa tilastoitiin 327 kauris- ja peuraonnettomuutta. Vastaavasti koko maan lukema oli hurjat 11 288 onnettomuutta.

Onnettomuuksien syntymistä pystyy ehkäisemään omalla ajokäyttäytymisellään

– Erityisesti hämärän aikaan ja pimeässä on syytä kiinnittää huomiota omaan ajonopeuteen, pitää riittävä turvaväli edessä ajavaan autoon sekä tarkkailla tien pientareita ja metsän laitoja entistä tiuhemmin, muistuttaa liikenneturvallisuusasiantuntija Johanna Savolainen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Hirvistä varoittavat liikennemerkit on syytä ottaa vakavasti, sillä ne on asennettu tien reunaan syystä. Varoitusmerkkejä käytetään esimerkiksi paikoissa, joissa on tapahtunut tavallista enemmän hirvionnettomuuksia ja kohdassa on tunnistettu eläinten ylityspaikka. Hirviä liikkuu kuitenkin myös varoitusalueiden ulkopuolella, eikä ole poikkeuksellista törmätä hirveen moottoritiellä tai muilla riista-aidoin varustelluilla teillä.

Näillä toimenpiteillä voit pyrkiä välttämään onnettomuutta:

Alenna ajonopeutta ainakin hirvivaara-alueilla ja muista pitää riittävä turvaväli edessä ajavaan autoon - saat lisää reagointiaikaa.

Käytä kaukovaloja tehokkaasti heti hämärän laskeuduttua.

Seuraa tien vierustoja ja ole erityisen valppaana puustoisilla alueilla.

Hidasta heti, jos näet hirven. Jos eläin juoksee tielle, yritä väistää eläimen taakse.

Älä hyppää ratin taakse väsyneenä, sillä väsymystila heikentää huomio- ja reaktiokykyä.



Lisätietoja:

Hirvieläinonnettomuudet kartalla: https://mobilityanalytics.ramboll.com/onn/hirvielain/

Liikenneturvan tiedote 27.8.2024 (liikenneturva.fi)