Hedin Automotive avaa uudet Kia- ja Mitsubishi-myymälät Espooseen

”Yhteistyö Astara Finlandin kanssa jatkaa menestystään ja nyt meillä on ilo laajentaa Kia- ja Mitsubishi-verkostoa myös Espoon puolelle. Espoo on tärkeä jälleenmyyntialue Kialle ja Mitsubishille sekä tärkeä osa valtakunnallista verkostoamme. Olemme erittäin sitoutuneita näihin merkkeihin ja haluamme palvella asiakkaitamme valtakunnallisesti niin myynnin kuin huollon osalta”, sanoo Hedin Automotiven automyynnin vastuullinen liiketoimintajohtaja Teemu Hakala.

Kia on vakiinnuttanut asemansa Suomen autokaupassa suosituimpien merkkien joukossa. Kian mallistosta löytyy vaihtoehtoja kompakteista katuautoista nykyaikaisiin sähköautoihin, ja myynnin laajentaminen Espoossa tukee merkin kasvutavoitteita.

Pitkän historian omaavan Mitsubishin vahva hybridihistoria on saamassa uuden vaihteen silmään, kun merkki esittelee täysin uuden Outlander PHEV -mallin lokakuussa. Auto on tulossa myyntiin alkuvuoden 2025 aikana. Vahva olemassa oleva kanta luo hyvää pohjaa mallin menestykselle.

”Kattava ja ammattitaitoinen jälleenmyyntiverkosto on avainasemassa nykypäivän autokaupassa. Hedin Automotive on ollut meille jo pitkään yksi merkittävimmistä kumppaneista, joten on siis luonnollista laajentaa hyvin toimivaa yhteistyötä”, toteaa Astara Finlandin toimitusjohtaja Miska Tammelin.

Espoon Kia ja Mitsubishi myymälä avataan vuoden 2024 aikana osoitteessa Martinsillantie 14. Tämän laajentumisen myötä Hedin Automotive palvelee Kia-asiakkaita jo 11 paikkakunnalla ja Mitsubishi asiakkaita 13 paikkakunnalla. Kaikkien toimipisteiden yhteydestä löytyy myös valtuutetut Kia- ja Mitsubishi-merkkihuollot.