HUS on varautunut m-rokkotartuntoihin

Uudenmaan alueen m-rokkonäytteet tutkitaan HUSin laboratoriossa, joissa oli jo aiemmin kehitetty menettelytavat m-rokon II-kehityslinjan näytteiden analysointiin. Nyt leviävän aiempaa virustyyppiä vakavamman I-kehityslinjan viruksen tutkimiseen on myös HUSin laboratoriossa valmius.

HUSin laboratoriolla on tarvittaessa valmius tutkia m-rokkonäytteitä myös muualta Suomesta. Tilanteen kehittymistä seurataan HUSin laboratoriossa aktiivisesti.

Laboratoriotutkimuksiin hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Näytteitä tutkitaan arkipäivisin. Yksittäisen näytteen analysointi kestää yhden päivän.

Uudellamaalla asuvan henkilön, joka epäilee saaneensa m-rokkotartunnan, tulee olla aina ennen näytteenottoon ja hoitoon hakeutumista yhteydessä terveydenhuoltoon puhelimitse soittamalla virka-aikana oman hyvinvointialueensa terveysasemalle tai ympäri vuorokauden Päivystysapuun numeroon 116 117. Jos epäilee, että tartunta on saatu sukupuoliyhteydessä, on myös mahdollista olla puhelimitse yhteydessä HUSin sukupuolitautien poliklinikalle.

M-rokko (ent. apinarokko) on apinarokkoviruksen (MPXV) aiheuttama infektiotauti. Se ei tartu herkästi ihmisestä toiseen. Rokon itämisaika on noin 6–13 vuorokautta. Sen ensioireita voivat olla kuume, päänsärky, turvonneet imusolmukkeet, selkäkipu, lihaskivut ja väsymys. Tartunnan saaneelle voi kehittyä punoittavaa näppyläistä tai rakkulamaista ihomuutosta erityisesti kasvoille ja raajoihin sekä sukuelinten alueelle. M-rokko paranee yleensä itsestään. Se voi aiheuttaa vakavan taudin erityisesti niillä, joiden puolustuskyky on muun sairauden tai lääketieteellisen hoidon vuoksi heikentynyt. M-rokkoa vastaan on olemassa rokote. Suomessa rokote annetaan m-rokolle altistuneille ja riskiryhmiin kuuluville. Uudellamaalla rokotuksista vastaavat Helsingin kaupunki ja hyvinvointialueet.

Lue lisää m-rokosta ja tartunnan riskiä lisäävistä tilanteista THL:n verkkosivulta. M-rokko (ent. apinarokko) - THL

Lisätietoja:

