Docendo vahvistaa organisaatiotaan

Tietokirjallisuuden uusi kustannuspäällikkö FM Sanna-Mari Hovi on pitkän linjan kustannusalan ammattilainen, joka on työskennellyt urallaan eri kustantamoissa painettujen ja digitaalisten kirjojen parissa. Hän on kirjoittanut myös useita kirjoja ja hänet tunnetaan Ruotsin kuningashuoneen asiantuntijana.

”Olen todella innoissani siitä, että Docendolla pääsen aktiivisesti innovoimaan uusia hankkeita koko tietokirjallisuuden kentällä.”, Sanna-Mari Hovi toteaa.

Kaunokirjallisuuden uudella kustannuspäälliköllä FM Johanna Paasolla on laajaa ja monipuolista osaamista kauno- ja tietokirjallisuuden sekä äänikirjojen kustantamisesta, minkä lisäksi hän on toiminut myös kustannusalan yrittäjänä Saksassa. Hänellä on kokemusta erityisesti kaupallisten menestyssarjojen ja vaikuttavien esikoisromaanien löytämisestä.

”Suhtaudun aina uteliaasti käsikirjoituksiin, jotka ovat vielä raakileita mutta joista voi tulla lähivuosien yllättäjiä. Suomen kieltä, kirjallisuutta ja kustannusalaa eteenpäin vievien sisältöjen löytäminen on tämän työn suola”, Johanna Paaso iloitsee.

Sanna-Mari Hovi ja Johanna Paaso aloittavat lokakuun alussa työnsä Docendon Helsingin toimipisteessä WSOY:n tiloissa Lönnrotinkadulla.

”Näiden nimitysten myötä tavoittelemme entistä monipuolisempaa ja laajempaa tarjontaa lukijoillemme sekä parempaa tukea ja asiantuntemusta kirjailijoillemme kirjaprojektin kaikissa vaiheissa. Toivotamme uudet kustannuspäälliköt lämpimästi tervetulleiksi kustantamoomme ja odotamme innolla heidän panostaan tulevissa projekteissa”, kertoo Docendon kustantaja Harri Simola.

Docendo on osa Werner Söderström Osakeyhtiötä ja sillä on toimipisteet sekä Jyväskylässä että Helsingissä.