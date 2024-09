Uuteen kotimaiseen innovaatioon pohjautuva, arjessa helppo kalatuote ui S-ryhmän kauppoihin

-Haluamme osaltamme olla lisäämässä kalan osuutta ruokapöydissä. Tiedämme kuitenkin, että moni asiakkaistamme kaipaa kalavalikoimaan nykyistä enemmän edullisia ja helppokäyttöisiä vaihtoehtoja. Kotimaista Nyhtökirjolohi vastaakin tähän tarpeeseen erinomaisesti, sillä tuotteessa yhdistyvät saumattomasti herkullisuus, kotimaisuus, helppous ja edullisuus. Se sopii ruoanlaittoon sellaisenaan tai osana rakkaimpia kalareseptejä ja kestää erinomaisesti myös lämpökäsittelyä, iloitsee myyntipäällikkö Mikko Kovalainen S-ryhmän marketkaupasta.

Tuotteen valmistuksen mahdollistaa maailmanlaajuisesti täysin uusi Hailia Nordicin teknologia.

-Kehittämämme tuotantomenetelmä tuo uutta resurssitehokkuutta kalatalouteen. Teknologiamme avulla valmistamme aiemmin alihyödynnetyistä kalatalouden sivuvirroista maukkaita, helppokäyttöisiä ja hyvän rakenteen omaavia tuotteita, niin koti- kuin myös ammattikeittiöihin. Nyhtökirjolohessa hyödynnetään kirjolohen ruokaisat ja ravintorikkaat selkä- ja kylkipalat, jotka normaalisti jäävät fileerauksessa leikkuupöydälle, kertoo Hailian toimitusjohtaja Michaela Lindström.

Hailian valmistamasta ainutlaatuisesta raaka-aineesta jatkojalostetaan Kuopiossa Kalavapriikilla aivan uudenlainen kirjolohituote.

-Suomalainen kirjolohi on terveellinen ja vastuullinen valinta lautaselle, ja tämän uutuustuotteen ansiosta sen on nyt entistä helpompi uida osaksi arjen ruokia. Nyhtökirjolohen myötä pystymme valmistamaan aiempaa enemmän ruokaa samoista raaka-aineista, mikä on myös ympäristön ja ilmaston etu. Tyypillisesti kokonaisesta kirjolohesta jää hyödyntämättä noin 30 % kalan massasta, mutta nyt ruoantuotannon ulkopuolelle jää enää vain noin 10 %, kertoo Kalavapriikin toimitusjohtaja Jari Korhonen.

Enemmän kalaa haavista ostoskoriin

S-ryhmä on vuosien varrella pyrkinyt kasvattamaan kalan kysyntää monin eri keinoin. Esimerkiksi vuonna 2019 lanseerattujen Suomu nousuun ja Sesonkikala-konseptien jälkimainingeissa kalatuoteryhmän myynti S-ryhmän ruokakaupoissa kasvoi 20 prosenttia jo ensimmäisessä parissa viikossa. Myös Suomalainen menestysresepti -kilpailu on nostanut viime vuosina suomalaisten tietoisuuteen innovatiivisia uusia kalatuotteita.

- Kalan myynnin määrä on kääntynyt kasvuun inflaatioajan jäljiltä. Vaikka suunta onkin jo parempaan päin, suomalaiset syövät edelleen liian vähän kalaa. Yksi tunnistetuista oston esteistä on, etteivät suomalaiset koe osaavansa valmistaa tai käsitellä kalaa. Tähän Nyhtökirjolohen kaltaiset käyttövalmiit tuotteet ovat erinomainen ratkaisu, Kovalainen taustoittaa.

Kala linkittyy vahvasti S-ryhmän vastuullisuusohjelmassakin mainittuun planetaariseen eli ilmastoystävälliseen ruokavalioon, jossa keskeinen ajatus on, että syömällä terveellisesti voi toimia myös ympäristön kannalta järkevästi.

Kotimaisuus pitää pintansa tiukkoinakin aikoina

Tulevana keskiviikkona 4.9. vietettävä Suomalaisen ruoan päivä nostaa esiin kotimaisen ruoan merkitystä. S-ryhmän kesällä toteuttaman ostokäyttäytymistutkimuksen mukaan 39 % kuluttajista sanoo ostavansa mieluusti kotimaisia tuotteita ja tukevansa siten kotimaisia tuottajia, vaikka tuotteet olisivat ulkomaista kalliimpia. Vielä tammikuussa näin vastasi 36 % tutkimukseen osallistuneista kuluttajista.

S-ryhmä on tänä vuonna kuudetta kertaa mukana Suomalaisen ruoan päivä -kampanjassa nostamassa esiin maamme puhtaita raaka-aineita, ainutlaatuista osaamista ja herkullista suomalaista ruokaa. S-ryhmä on Suomen suurin kotimaisten tuotteiden myyjä ja sen myymästä ruoasta noin 80 prosenttia on kotimaassa valmistettua. S-ryhmän ruokakaupoissa kotimaisia vaihtoehtoja onkin tarjolla runsaasti muun muassa hedelmä- ja vihannesosastojen satokauden pöydässä ja S-ryhmän omassa Kotimaista-tuotesarjassa, jonka lähes 500 tuotetta täyttävät aina kaikki Hyvää Suomesta tai Sirkkalehti -merkin kotimaisuusvaatimukset. Syyskuussa Kotimaista-sarja laajenee myös uuteen tuoteryhmään: lemmikkiruokatuotteisiin.