Vuosi messukodissa – Finnlamelli Kuningattarenhelmen asukkaiden unelma toteutui

“Paikka on niin upea! Talo sijaitsee ihan Loviisan keskustassa meren rannalla, ja me pääsemme kävellen ja pyöräillen päiväkotiin, kauppaan ja ihan mihin vain”, Aalto kehuu.

Onnistuneita ratkaisuja sisäikkunasta pintamateriaaleihin

Talossa on monia käytännöllisiä ja visuaalisia ratkaisuja, jotka ovat osoittautuneet käytännössä onnistuneiksi. Esimerkiksi kaksi vessaa, yläkerran suihku sekä iso terassi ja isot ikkunat. Myös pintamateriaaleihin ja väreihin pariskunta on ollut tyytyväinen. Keittiö on kokonaisuudessaan osoittautunut toimivaksi.

“Keittiössä on paljon kaappitilaa, ja aamiaiskaappi on tosi kiva. Siellä säilytämme blenderiä, vedenkeitintä, laseja ja sisustustavaroita. Ja tietenkin on mahtavaa, että keittiössä kokkaillessaan voi ihailla merinäköalaa”.

Makuuhuoneen sisäikkuna oli Jenna Aallolle yksi niistä asioista, joista hän ei halunnut tinkiä, ja ratkaisu on käytännössäkin osoittautunut onnistuneeksi.

“Vikonloppuaamuna kun heräilee kaikessa rauhassa ja avaa verhot, merinäköala avautuu suoraan sängystä. Se on ehdoton lemppari koko talossa”, Aalto kertoo.

Hirsiseinien pintakäsittely Finnlamellin vakiovalikoimasta

Niin perheen luona kyläilevissä tuttavissa kuin someseuraajissakin eniten ihailua herättävät kodin hirsiseinät. Useimmiten esitetty kysymys Kuningattarenhelmen Instagram-tilillä onkin, millä kodin sisäseinien hirret on käsitelty. Ryynäseltä satelee kiitosta Finnlamellille, jonka vakiovalikoimasta kyseinen Colorian valkoinen öljyvaha löytyy.

Muutaman asian olisi voinut tehdä toisin – mutta ei sitten kuitenkaan

Aallolle ja Ryynäselle tulee muutama asia mieleen, mitä he tekisivät rakennusprojektissa nyt toisin, jos se olisi mahdollista.

“Käytännöllisyyden kannalta meidän olisi kannattanut laittaa vaatekaapit kodinhoitohuoneen yhteyteen”, Aalto sanoo. Ryynänen on samaa mieltä.

Logistisen haasteen perhe on ratkaissut niin, että Ryynänen on saanut kodinhoitohuoneesta yhden vetolaatikon, jossa säilyttää omia vaatteitaan ja Aalto tottuneena kanniskelee muita pyykkejä kerrosten välillä tarpeen mukaan.

Toinen toive oli tontista kiinni. Autokatos jäi hieman pieneksi kahdelle autolle, mutta tontti ei mahdollistanut leveämpää autokatosta.

Muut toiveet ovat klassisia: pistorasioita ja vesipisteitä olisi kannattanut laittaa enemmän.

Ryynänen pohtii, että he taisivat ajatella säästävänsä hieman jättämällä turhia asioita tekemättä, mutta jälkikäteen ajateltuna ei olisi kannattanut.

“Etupihalla on yksi vesipiste, mutta takapihallekin olisi kannattanut laittaa.”

Talo täynnä vieraita

Aalto ja Ryynänen kertovat unelmoineensa kauniista kodista, jossa voisi kestitä vieraita. Tässäkin he onnistuivat.

“Meillä on aina vieraita! Oli sitten juhannus, pääsiäinen tai joulu, vieraat tulevat aina meille. Se on mahtavaa”, Aalto kertoo.