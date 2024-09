Demokratiaa vahvistetaan Länsi-Uudellamaalla

Espoon Vihreät: Irtisanoudumme kaupunginjohtajan kiireellä aloittamasta organisaatiouudistuksesta - Yllätys-yt:t ovat kaupunginjohtajalta ruma lomantoivotus 20.6.2024 13:23:39 EEST | Tiedote

Kaupunginjohtajan eläköitymisilmoituksen alle on jäänyt vain viikko ilmoituksen jälkeen salassa luottamushenkilöiltä aloitettu mittava kaupungin hallinto- ja tukipalveluita koskeva organisaatiouudistus. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä on tehnyt 20.5.2024 mappipäätöksen uudistuksen käynnistämisestä rahoitusjohtaja Ari Konttaksen johdolla. Päätöksen mukaisesti on nyt kiireessä perustettu työryhmiä ja aloitettu muutamaa sataa kaupungin työntekijää koskevat yhteistoimintamenettelyt.