Plautus on vanhojen vitsien juhlaa

Titus Maccius Plautus (254–184 eaa.) oli antiikin Rooman suosituin komediakirjailija ja hänen näytelmänsä ovat edelleen länsimaisen komiikan perusteoksia. Nyt lukija pääsee vihdoin tutustumaan Plautuksen komedioihin suomen kielellä.

Kuusi näytelmää kokoava muhkea Plautus-nide ilmestyy ja on arvosteluvapaa maanantaina 9.9. Näytelmien suomentajat Arto Kivimäki ja Sami Jansson ovat myös laatineet teokseen jälkisanat ja selitykset sekä laajan johdannon Plautuksen ajan maailmaan ja näytelmien jälkivaikutuksiin.

Plautuksen tuotannossa yhdistyvät kreikkalainen uusi komedia ja italialaisen farssiperinteen sanaleikit, roisi huumori ja laulut tavalla, joka tuo nykylukijalle lähinnä mieleen brittihuumorin, stand up -komiikan ja Marx-veljekset: Plautuksen kieli on rehevää, täynnä värikkäitä ilmauksia, sanontoja ja kansanomaisia tokaisuja. Komiikan ja juonenkäsittelyn rohkeus ovat olleet innoittajina renessanssista lähtien niin oopperalibretisteille kuin näytelmäkirjailijoillekin.

Plautus-teos sisältää komediat Amfitryon, Casina, Cistellaria, Curculio, Mercator ja Mostellaria.

Plautus jatkaa Teoksen antiikin kirjallisuuteen keskittynyttä sarjaa, jossa ovat ilmestyneet aiemmin teokset Euripides ja Sofokles sekä Aristoteleen runousoppi.

Sami Jansson on aineenopettaja sekä klassisen kirjallisuuden suomentaja. Hän on kääntänyt mm. Rene Descartesin, Alexis de Tocquevillen, Wilhelm Rubrukin ja Arkhimedeen tekstejä.



Arto Kivimäki on palkittu antiikin tekstien suomentaja, tietokirjailija sekä Antiikin tarinoita lapsille -kirjasarjan tekijä. Hän on toimittanut mm. antiikin rakkaus- ja viinirunoja, vitsejä ja taruja.

