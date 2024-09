Ympäristövaliokunnan sd-edustajat: Hallituksen on kannettava vastuunsa ilmastonmuutoksen hillinnässä

Perholehto katsoo, että hallitus ei voi jättää reagoimatta näihin vaatimuksiin.

– Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Ajanpeluu ilmastotoimissa ei ratkaise mitään, vaan pahentaa tilannetta ja tekee toimista yhä kalliimpia. Yksi hallituksen keskeisistä virheistä on ympäristölle haitallisten yritystukien jatkaminen. SDP esitti jo vuoden 2024 vaihtoehtobudjetissaan yli 200 miljoonan euron leikkauksia niihin. Vaikka laarinpohjat on väitetty kolutun läpi, ei jo kahdesti selvitettyä maankäytön muutosmaksuakaan ole otettu käyttöön, hän luettelee.

Sunnuntain 2.9. Helsingin Sanomissa ympäristöministeriön ympäristöneuvos totesi, että EU:n kanssa sovituista nielu- ja päästörajoista poikkeaminen voi tuoda Suomelle jopa 0,8–2 miljardin laskun, joka maksetaan viime kädessä veronmaksajan pussista.

– On käsittämätöntä, että ilmastoministeri on todennut, että hiilinielujen ja päästöjen erotuksen kurominen on mahdoton tehtävä, mutta karmaisevaa on se, että hän käyttää tätä syynä olla tekemättä mitään. On melkoinen ero, joutuuko Suomi ostamaan korvaavia yksiköitä 800 000 000 eurolla vai 2 000 000 000 eurolla. Vai ovatko luvut tällä kertaa vuorostaan liian suuret, ettei valtiovarainministeri viitsi niistä kiinnostua, sivaltaa kansanedustaja Johan Kvarnström.

– Vielä reilu vuosi sitten Mykkänen arvioi, että EU:n komissio saadaan myöntämään Suomelle kertaluonteinen poikkeus kuluvan kauden ilmastovelvoitteista. Julkisuudessa esiintyneiden tietojen perusteella komissio hakee ilmasto- ja ympäristökysymyksissä yhteistyötä näihin kysymyksiin kunnianhimoisesti suhtautuvien ryhmien kanssa ja ilmastokomissaariksi sovitellaan näihin sitoumuksiin tiukasti suhtautuvaa komissaaria, joten Suomen hallituksen toiveet erityiskohtelusta voivat jäädä ilman vastakaikua, pohtii kansanedustaja Marko Asell. – Joka tapauksessa lasku ilmastotoimien laiminlyönnistä jää seuraavalle hallitukselle.

Hallitus on tänään kokoontunut syksyn budjettiriiheen, jonka päätösten myötä Suomi velkaantuu edelleen, haastavassa asemassa olevien tilanne heikentyy entisestään ja ilmastokriisi pahenee.

– Samoin kuten hallitus kohdistaa leikkaustoimensa ideologisin perustein pienituloisiin, jättää se poliittisin perustein ryhtymättä tehokkaisiin ilmastotoimiin. Valtiontalouden tarkastusvirasto selvittää ilmastotoimien vaikuttavuutta, mutta selvitys valmistuu vasta vuoden kuluttua ja tutkittavat toimet vaikuttavat poimitun valikoidusti: esimerkiksi jakeluvelvoitteen korottaminen ei ole listalla. Selvitystä odotellessaan lyhytnäköinen hallitus aikoo lisätä liikenteen päästöjä laskemalla jakeluvelvoitetta samaan aikaan, kun ilmastopaneeli laskee, että päästötavoitteiden saavuttaminen tulisi edullisemmaksi kuin tavoitteiden laiminlyönti, Kvarnström kritisoi.