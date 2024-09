Ylöjärveläisten pitkä odotus palkitaan: paikkakunnan oma Prisma avaa ovensa huomenna

Kyseessä on Pirkanmaan 11. Prisma. Aiemmin paikalla sijaitsi vuonna 2007 avattu Ylöjärven S-market, jonka uudistaminen ja kasvattaminen hypermarketiksi alkoi kevättalvella 2023. Puolentoista vuoden aikana kauppaa laajennettiin 3 500 neliömetristä 9 000 neliömetriin.

– Ylöjärveläiset ovat toivoneet Prismaa jo pitkään, ja sen suunnittelu aloitettiin ensimmäisen kerran jo kymmenen vuotta sitten. Kaupunki kasvaa ja kehittyy kaiken aikaa – tällä hetkellä paikkakunnalla on noin 34 000 asukasta, joiden joukossa on paljon ahkeria S-Etukortin käyttäjiä. Valtaosa Prisman asiakkaista on lapsiperheitä, jotka arvostavat arjen helppoutta ja sitä, että kaikki löytyy saman katon alta. Prisma tuokin Ylöjärvelle nyt alueen edullisimman ruokakorin ja arjen keskeiset käyttötavaratuotteet kotiin, pukeutumiseen ja urheiluun, Pirkanmaan Osuuskaupan Prisma-ketjujohtaja Asta Kantola iloitsee.

Ylpeästi ylöjärveläinen

S-ryhmä on Suomen suurin kotimaisten tuotteiden myyjä. Myös Ylöjärven Prisman valikoimassa korostuvat kotimaisuus ja paikallisuus: lähes 80 prosenttia sen päivittäistavaratuotteista on valmistettu Suomessa. Erilaisia lähiherkkuja tuli saataville noin 1 000 kappaletta.

Asiakastoiveiden kärkipäässä olivat muun maussa monipuolinen kotiruokalounas ja laaja leipomotuotteiden valikoima.



– Olemme satsanneet paljon arjen helpottamiseen. Fazer Myymäläleipomossa valmistuvat suolaiset ja makeat lämpimäiset. Prisman Ruokatori ja ravintolamaailma tarjoavat laajan valikoiman moneen makuun niin mukaan otettavaksi kuin paikan päälläkin nautittavaksi. Ruokatorin vierestä löytyy Siipiweikot Mini, Juku, Zarillo Quick sekä Hesburger, Asta listaa.

– Lähiruoan ohella myös kaupan alla piilee jotakin hyvin ylöjärveläistä ja uniikkia. Kun keväällä 2023 Prisman peruskiveen muurattiin aikakapseli, mukaan päätyi legendaarisen Eppu Normaalin levy, Aku Syrjän rumpukapulat sekä Juha Torvisen tervehdys: “Terveisiä sinne tulevaisuuteen. Ohessa Eppu Normaali -yhtyeen rumpukapulat suoraan hänen kädestään. Niillä on tuotettu musiikkia ilman AI-apua. Muistatteko?”, Asta paljastaa viestin sisältöä.

Pirkanmaan innokkaimmat ruoan verkkokauppatilaajat

Ylöjärveläiset ovat olleet jo pitkään koko Pirkanmaan ahkerimpien ruoan verkkokaupan käyttäjien joukossa, ja jatkossa tilaaminen on entistä helpompaa. Prismaan rakentui S-kauppojen uusi noutopiste, joka mahdollistaa tilausten noudot aamusta iltaan viikon jokaisena päivänä. Syksyn aikana kauppaan saadaan myös Prisma.fi-noutolokerikko, jonne voi tilata verkosta tilatut käyttötavaratuotteet.

– Aiempaan verraten, asiakkaille on nyt tarjolla jopa kaksinkertainen määrä ruoan verkkokaupan tilausaikoja. Kaikki tilaukset keräillään täällä paikan päällä, Asta täsmentää ja jatkaa, että myös kivijalassa on huomioitu asioinnin helppous.

– Syksyn aikana Ylöjärven Prismaan saadaan suosittu Kerää ja skannaa -palvelu. Samoin uuden TOMRA R1-automaatin avulla muovipullojen ja tölkkien isompikin palautus käy jatkossa ripeästi, sillä kone ahmaisee kerralla jopa yli 100 muovipulloa ja tölkkiä sisuksiinsa. Kädetkin pysyvät samalla puhtaina.

Autoilijoille peukkuenergiaa ja paljon parkkitilaa

Prisman kellarikerrokseen avautuu syksyn aikana 170-paikkainen pysäköintihalli. Piha-alueelta löytyy tätä nykyä sähköautoilijoille ABC:n suurteholatauspisteet.



Ylöjärven Prismasta tuli Sastamalan jälkeen Pirkanmaan toinen oman toimintansa osalta päästötön Prisma.

– Esimerkiksi lämmitys on toteutettu energiatehokkaasti kaupan kylmäjärjestelmän lauhdelämpöä ja maalämpöä hyödyntäen. Uusiutuvan energian tuotantoa varten rakennuksen katolle on suunnitteilla aurinkopaneelit, joista saatava energia hyödynnetään koko kiinteistön sähköissä eli se palvelisi myös ABC-latausta, Asta kertoo.

Valikoiman viilausta viimeiseen asti

Kauppa on palvellut asiakkaita koko muutostöiden ajan – lukuun ottamatta yhtä päivää muutama viikko sitten, kun hinnat laskettiin Prisma-hintoihin. Alkuvuodesta tehtiin myös todellinen yhden yön ihme, kun S-market muutti seinän toiselle puolelle laajennusosaan uusiin tiloihin. Tämän jälkeen alkoi vanhan puolen remontointi.

– Näin suuren projektiin mahtuu aina muuttujia. Esimerkiksi käyttötavaravalikoimaa päätettiin laajentaa vielä ihan viime metreillä, vaikka myymäläkalusteet oli jo toimitettu työmaalle. Työmaalla koettiin myös muutama sähkökatko, joissa tuli testattua henkilökunnan esimerkillinen toiminta myymälän evakuoinnissa, Pirkanmaan Osuuskaupan Prisma-ryhmäpäällikkö Heidi Numminen kehuu.



– Uuden Prisman myötä S-marketin henkilöstö kasvoi noin 40 uudella työkaverilla. Meillä on upea porukka kasassa – joukossa on S-marketin avauksesta saakka mukana olleita kokeneita konkareita sekä uusia osuuskauppalaisia. Suuri kiitos koko tiimille kärsivällisyydestä ja innosta, jolla olette olleet mukana rakentamassa uutta. Nyt on aika juhlia yhdessä, Heidi hymyilee.

Prisman avajaisia juhlitaan koko perheen ohjelmalla ja avajaiseduin torstaista sunnuntaihin 5.–8.9.

PRISMA YLÖJÄRVI