Yrittäjyys on juhlaa! - UKKO.fi ja Business Festival yhteistyössä ympäri Suomea

- Juuri tänään, Yrittäjän päivänä, on hyvä kohta aloittaa yhteistyö, jonka kautta haluamme juhlia yrittäjyyttä koko syksyn ajan ja eri puolilla maata. Me haluamme tuoda esille yrittäjyyden positiivisia puolia ja tarjota yrittäjille mahdollisuuksia verkostoitumiseen, oppimiseen ja juhlimiseen. Eri puolella Suomea järjestettävät yrittäjyystapahtumat ovat meille hieno mahdollisuus juhlia yrittäjyyttä yhdessä Business Festivalin kanssa, markkinointijohtaja Miko Paassilta UKKO.filtä kertoo.

Viime aikoina yrittäjyyttä on koeteltu monin tavoin ja uutiset ovat olleet synkkiä. Kaiken negatiivisuuden keskellä UKKO.fi haluaa osaltaan luoda valoa ja positiivista energiaa ja ihan konkreettisia mahdollisuuksia yrittäjille kasvattaa omaa liiketoimintaa. Viime aikaiset taloudelliset haasteet, vaikea markkinatilanne ja epävarmuus tulevaisuudesta ovat saaneet monet yrittäjät miettimään toimintansa jatkuvuutta.



- Näinä aikoina on entistä tärkeämpää korostaa yrittäjyyden hyviä puolia ja muistuttaa siitä, miksi yrittäjyys on valinta, jota kannattaa juhlia. Etenkin nyt, kun taloudessa on näkyvillä muutoksia paremmasta. Me haluamme sanojen lisäksi luoda tekoja, ja sen takia olemmekin mukana luomassa tapahtumia, joissa yrittäjät voivat verkostoitua ja luoda itselleen uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan ympärille ja näin kasvattaa omaa toimintaansa, Paassilta kuvailee.

UKKO.fi juhlii yrittäjyyttä ja kannustaa verkostoitumaan

Business Festivalin ympäri Suomea kiertävä tapahtuma-alusta tuo yrittäjiä yhteen ja UKKO.fi haluaa olla mukana niissä muistuttamassa yrittäjyyden hyvistä puolista - Yrittäjyys on juhlaa! -teemalla.

- Haluamme juhlistaa yrittäjyyden tuomaa vapautta, itsenäisyyttä, ja mahdollisuuksia luoda jotain uutta ja merkityksellistä. Tämä viesti on erityisen tärkeä juuri nyt, kun yrittäjät tarvitsevat enemmän kuin koskaan positiivista kannustusta ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

Yrittäjyys on täynnä mahdollisuuksia, ja Business Festival -tapahtumissa yrittäjät voivat jakaa kokemuksiaan, oppia toisiltaan ja luoda uusia kontakteja.

-Tapahtumissamme keskitytään inspiroiviin puheenvuoroihin ja ajatustenvaihtoon. Tavoitteena on tuoda ihmisiä yhteen kasvun, yrittäjyyden ja liike-elämän teemojen ympärille. Yrittäjyys on toimintamme ytimessä, myös tapahtumatuotannon osalta. Business Festival -tapahtumat toteutetaan eri puolilla Suomea paikallisten tuottajien voimin, jotka itsekin toimivat yrittäjinä, kertoo Markus Koskinen Business Festivalilta.

Lisätietoja tapahtumista ja yhteistyöstä:

Miko Paassilta, markkinointijohtaja, UKKO.fi, 044 306 1981

Markus Koskinen, Business Festival -kiertue, p. 040 688 8560