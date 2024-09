Santarannan tarina jatkuu - Sipe Santapukki aloittaa Eric Lloyd Wrightin suunnitteleman päätalon rakentamisen yhteistyössä Lammi-Kivitalojen kanssa

Santaranta on rockyhtye Apulannan rumpali Simo ”Sipe” Santapukin omistama talokokonaisuus, jonka on suunnitellut amerikkalainen, orgaanista tyylisuuntaa edustava arkkitehti Eric Lloyd Wright. Heinolassa sijaitseva Santaranta on Lloyd Wright -suvun ainut hanke Euroopassa. Ruotsalaisen rannalla sijaitsevalla tontilla on jo valmiina sinne rakennettu vierastalo ja sauna, jotka ovat palvelleet kasvanutta perhettä jo 13 vuoden ajan. Mutta ajatus kokonaisuudesta ja suunnitelma lopputuloksesta ei ole vielä ollut valmis. Nyt aika tuntuu kypsältä ja päätalon rakentaminen on alkanut. Lammi-Kivitalot ja Sipe Santapukki ovat solmineet yhteistyösopimuksen, ja Lammi on mukana toteuttamassa myös päärakennusta Santarannan upeisiin maisemiin.