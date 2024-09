Länsi-Uudenmaan SDP:n valtuustoryhmä on tyytyväinen hyvinvointialueen neuvottelutulokseen

Sdp:n Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä vaatii maan hallitukselta lisärahoitusta Husille 19.8.2024 15:04:50 EEST | Tiedote

Sdp:n Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä vaatii maan hallitukselta lisärahoitusta Husille Ilman valtion lisärahoitusta koko julkinen erikoissairaanhoito on vaarassa romuttua. Hus ilmoitti 15.8. aloittavansa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut. Neuvottelut koskevat 28 000 työntekijää ja tavoitteena on lähes 1000 henkilötyövuoden vähentäminen. Tänään Hus-yhtymän hallitus päätti virallisesti muutosneuvottelujen aloittamisesta. – Vaikka julkisuudessa on kerrottu, että säästöt pyritään pääsääntöisesti kohdentamaan muualle kuin välitöntä potilastyötä tekeviin, vaikuttavat henkilöstövähennykset missä tahansa kokonaisuuden toimintaan. Jos vähennetään esimerkiksi laitoshuoltajia tai sihteereitä, näiden tehtävät siirtyvät entistä enemmän hoitohenkilökunnalle, vaikka tästä juuri on haluttu päästä eroon, aluevaltuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Eeva Hiila summaa. Hus vastaa koko Suomen elinsiirroista sekä lasten sydänleikkauksista ja vaativimmista toimenpiteistä. Valtakunnallisista velvoit