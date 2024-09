SDP:n Riitta Mäkinen: Hallituksen Kela-korvausmalli on täysin epäonnistunut

Hallitus on valmistellut Kela-korvausmallia hoitojonojen purkamiseksi. Lääkäriliitto tuomitsi mallin eilen kovin sanoin, todeten ettei Kela-korvauksen nosto ole saavuttanut sille asetettuja tavoitteita ja uuteen korvausmalliin esitetty lähetekäytäntö, jossa useimpien erikoisalojen asiakkaat saavat korvausta vain yleislääkärin lähetteellä, tuottaa vain lisää kustannuksia yksityislääkärien asiakkaille ja saattaa pahentaa julkisen perusterveydenhuollon lääkäripulaa.

– Hallitus nosti yksityislääkäreiden Kela-korvausta 8 eurosta 30 euroon eli 2,6-kertaiseksi hoitojonojen lyhentämiseksi. Rahaa kului tammi-heinäkuussa yli 31 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna samalla ajanjaksolla, kasvua lääkärikäyneissä oli vain 0,7 %. Tuen korotukset näyttävät siirtyneen suoraan toimistomaksuihin. Hallituksen panostukset valuvat suoraan yksityisille terveysjäteille ilman konkreettista muutosta itse ongelmaan, toteaa kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd).

Ylen eilen haastattelemat asiantuntijat pitivät tuloksia masentavina. Yksityislääkärille siirtyvien määrän olisi pitänyt kasvaa selvästi, jotta hallituksen muutoksella olisi jokin merkitys julkisen sektorin jonojen purkamisen kannalta. Hallitus on nostamassa korvausta 50 euroon ensi vuonna ja varaamassa 500 miljoona rahoitusta tätä varten. Asiantuntijoiden mielestä aiempien vuosikymmenten perusteella on epäuskottavaa olettaa, että muutamien kymmenien eurojen korotukset yksityislääkärien Kela-korvaukseen siirtäisivät ihmisiä julkisesta terveydenhuollosta yksityiselle ainakaan laajemmin. Myöskään Kela-korvauksen laskeminen viime vuosina ei vähentänyt käyntimääriä.

– Pienituloiset eivät voi yksityistä käyttää tuesta huolimatta, keskituloiset tuskin hekään. Varakkaat käyvät siellä oli tukea tai ei. On käsittämätöntä, että samaan aikaan, kun julkisen sektori kamppailee resurssi- ja henkilöstövajeen keskellä, hallituksella on pokkaa työntää puoli miljardia suoraan yksityisten jättien tulokseen. Tämä on puhdas poliittinen valinta tukea jättejä suomalaisten terveydenhuoltojärjestelmän kustannuksella, Mäkinen puuskahtaa.

Kesällä julkaistujen Kelan tilastojen mukaan eniten sairaanhoitokorvausta saavien postinumeroalueiden kymmenen kärjessä on pitkien välimatkojen takia matkakulukorvauksia saavia alueita sekä pääkaupunkiseudun varakkaat Westend, Suvisaaristo ja Lehtisaari-Kuusisaari. Hallitus käytännössä tukee ihmisiä, jotka kävisivät yksityisellä lääkärillä ilman valtion tukeakin.

– Hallituksen ei tulisi kasvattaa alueellisia terveyseroja entisestään. Samalla kun vastaperustetut hyvinvointialueet säästävät ja supistavat, hallitus lykkää lisää rahaa varakkaimmille talouksille. Julkista terveydenhuoltoa kurjistetaan yhteiskunnan vähempiosaisten palveluksi, kiteyttää Mäkinen.

Lääkäriliitto on perännyt hallitusohjelman mukaista tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä vaikutusten arviointia. Liitto myös pitää selvänä, että hallitus on valintansa tehnyt purkamalla vasta vuoden vanhan perusterveydenhuollon hoitotakuu ja antaa Kela-korvausten myötä yksityiselle terveydenhuollolle. Vaihtoehtona esitetylle omalääkärimallin valmistelemiseksi ei ole saatu toimia hallitukselta.