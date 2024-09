Naantalin Kultaranta Resortiin rakennetaan uusi kansainvälinen hotelli

Kultaranta Resort Oy on vuonna 2006 perustettu Naantalissa toimiva yritys, joka tarjoaa golf-, matkailu- ja asumisen palveluita. Kultaranta Resort on investoinut alueen kehittämiseen yli 30 miljoonaa euroa.



Vinci Construction Grands Projets suunnittelee ja rakentaa vaativia kokonaisuuksia, varsinkin energia-, hydrauliikka-, ympäristö-, rakennus- ja liikennesektoreilla. Vinci Construction Grands Projets on osa VINCI-konsernia, jonka liikevaihto on yli 68 miljardia euroa, työllistää 280.000 työntekijää ja toimii yli 120 maassa.



Naantali on kasvava noin 20 000 asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Naantalissa toimii noin 1500 yritystä.