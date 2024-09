Tampereen kaupunki ei korjauta Lauri Viidan muistomerkkiä – uusi muistomerkkisuunnitelma odottaa rahoituspäätöstä

”On äärimmäisen valitettavaa, että teos on turmeltu. Kaikki voitava tehtiin, jotta teos olisi voitu kohtuullisin kustannuksin ennallistaa. Vastuullinen verovarojen käyttö ja hyvä hallintotapa luonnollisesti ohjaavat Julkisen taiteen ohjausryhmän päätöstä. Nyt, kun korjausasia on loppuun käsitelty, on tärkeää katsoa eteenpäin ja vaalia Lauri Viidan muistoa. Toiveissa on uusi taideteos kunnioittamaan tamperelaiskirjailijaa. On myös syytä pohtia uuden muistomerkin parasta mahdollista sijoituspaikkaa saavutettavuuden, teosturvallisuuden sekä Lauri Viidan synnyinkodin ja lapsuuden kotitalojen sijaintien kautta”, toteaa Julkisen taiteen ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Helimo.

Lokakuussa 2023 Tampereella turmeltiin kuvanveistäjä Pertti Mäkisen Lauri Viidan muistomerkki Betonimyllystä runon siivet sekä Unto Hietasen Kalapoika-teos. Monille tutut tamperelaisteokset tuhottiin sahaamalla osia irti ja anastamalla irrotetut osat. Hyvin pian kävi ilmi, että Kalapoika-teosta ei voida korjata tai ennallistaa, vaikka teososia saatiinkin takaisin. Kalapoika on poistettu Tampereen kaupungin taidekokoelmasta ja se korvataan toisella teoksella. Lauri Viidan muistomerkin kohtaloa on selvitelty viime syksystä lähtien.

Tampereen kaupunki on Tampereen taidemuseon johtaja Selma Greenin johdolla neuvotellut taiteilija Pertti Mäkisen kanssa teoksen mahdollisesta ennallistamisesta. Ennallistaminen olisi mahdollista ainoastaan yhteistyössä teoksen tehneen taiteilijan kanssa. Kaupungilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta korjauttaa vaurioitettua teosta.

Pertti Mäkinen on antanut Tampereen kaupungille oman esityksensä muistomerkin ennallistamisen kustannuksista. Kaupunki on tehnyt vastatarjouksen, jonka taiteilija on hylännyt. Osapuolet ovat yksimielisiä esitetyn ennallistamisprosessin työvaiheista. Tuhoutuneet osat olisi mahdollista valaa uudelleen ja liittää jäljelle jääneisiin teososiin. Kaupungin ja taiteilijan näkemykset kustannuksista olivat kuitenkin kaukana toisistaan. Taiteilijan esittämä kustannusarvio ylitti uuden teoksen tuottamisen arvon. Erimielisyyden ydin on kysymys teoksen taiteellisen arvon korvaamisesta, taiteilijapalkkiosta. Tampereen kaupungin kanta on, että teoksen taiteellisesta suunnittelusta on jo maksettu asianmukainen taiteilijapalkkio teoksen hankkimisen yhteydessä. Kaupungin yksiköiden maksamat taiteilijapalkkiot määritellään Suomen Taiteilijaseuran neuvotteleman Kuvataiteen palkkio -ohjeistuksen mukaisesti. Erimielisyyttä oli myös tuotantokustannuksista, joihin Tampereen kaupungin kannan mukaan voitaisiin saada kustannustehokkuutta käyttämällä kaupungin omia palveluita ja puitesopimuksia.

Kaupungin julkiseen taiteeseen kohdistuneet vahingonteot on käsitelty Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Varkauksiin ja vahingontekoihin syyllistyneet tuomittiin kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen sekä korvaamaan Tampereen kaupungille yli 200 000 euroa. Tampereen kaupungilla on lakisääteinen velvoite minimoida vahingonkorvauksen perusteena olevat kustannukset. Kaupungin vakuusrahaston korvauskäsittely on kesken, eikä korvauksesta Tampereen taidemuseolle ole varmuutta.

Lauri Viidan muistomerkki poistetaan Tampereen taidemuseon hallinnoimasta Tampereen kaupungin julkisen taiteen kokoelmasta kokoelmapoliittisen ohjelman mukaisesti museonjohtajan viranhaltijapäätöksellä, ja samalla todetaan, että teoksen elinkaari jäi alkuperäistä tavoitetta lyhyemmäksi. Julkisen taiteen ohjausryhmä selvittää parhaillaan mahdollisuuksia tuottaa täysin uusi muistomerkki korvaamaan menetetty muistomerkki. Uuden Lauri Viidan muistomerkin tai Lauri Viidan perintöä kunnioittavan julkisen taideteoksen tuottamisen rahoitus on avoinna.