Hallituksen on peräännyttävä järjestöjen rahoituksen leikkaamisesta

”Järjestöjen rahoitusten leikkaaminen on erittäin lyhytnäköistä politiikkaa. Järjestöt tekevät tärkeää työtä monien heikommassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi ja tukevat julkisia palveluita. Samaan aikaan kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitus on epävarmaa ja alirahoitettua. Leikkaukset on peruttava, rahoitusta on lisättävä ja työn merkitys on tunnustettava näkyvämmin” sanoo Demarinaisten ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Järjestöjen työllä on myös ennaltaehkäisevä vaikutus. Ennen kaikkea näistä leikkauksista kärsivät jo vaikeassa tilanteessa olevat lapset, nuoret, työikäiset aikuiset ja ikäihmiset, jotka uhkaavat jäädä ilman tarvitsemaansa apua. Edelleen hallitukselta puuttuu ymmärrys siitä, että nämä järjestöjen leikkausten seuraukset kasaantuvat samoille henkilöille, joihin leikkaukset sosiaaliturvaan ja sote-palveluihin kohdentuvat.

”Vapaaehtoistyö on kultaakin kalliimpi osa suomalaisten hyvinvointia. Vapaaehtoiset ympäri maan auttavat perheitä jaksamaan arjessa, lapsia vaikeissa elämäntilanteissa, väkivaltaisesta parisuhteesta pakenevia ja mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä. Tarvitaan rahoitusta, jotta vapaaehtoiset auttajat saavat tarvittavat tiedot ja taidot. Järjestöjen työ sitoo lukemattomat vapaaehtoiset työhön ihmisten hyväksi. Auttamaan, jotta jokainen meistä jaksaisi luottaa siihen, että varjosta pääsee taas valoon, ”sanoo Tuppurainen.