SDP:n Haatainen: 120 miljoonan euron leikkaukset vievät ammatillisesta koulutuksesta tuhkatkin pesästä

- Nämä 120 miljoonan euron leikkaukset ammatilliseen koulutukseen ovat todella kohtuuttomia. Ammatillinen koulutus on avainasemassa niin nuorten kuin aikuisten kouluttautumisessa. On mielestäni suorastaan ala-arvoista, että ammatillisesta koulutuksesta leikataan kerta toisensa jälkeen. Leikkaukset näyttävät siltä, ettei Orpon hallitus aidosti tunnista ja tunnusta ammatillisen koulutuksen arvoa. Tämä on jälleen yksi Orpon hallituksen koulutusleikkaus, Tuula Haatainen korostaa.

On myös yleisesti tiedossa, ettei ammatillisen koulutuksen parissa ole tälläkään hetkellä tarpeeksi opetushenkilökuntaa resurssien puuttumisen vuoksi. Haatainen hämmästeleekin, mistä Orpon hallitus aikoo leikata rahat.

- Ammattikouluissa eletään jo nyt arkea, jossa lähiopetuksesta joudutaan tinkimään.

OAJ:n työolobarometrin mukaan puolet ammatillisen koulutuksen henkilöstöstä tekee jo nyt melko usein tai erittäin usein liikaa työtä. Tämä vaikuttaa eittämättä myös opiskelijoihin, sillä opettajilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia tarjota laadukasta koulutusta, saati tukea opiskelijoille.

- Miksi hallitus haluaa ajaa ammatillisen koulutuksen henkihieveriin, Haatainen kysyy.