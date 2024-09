Bayerille Turun suurin aurinkovoimala – rakennus alkaa syksyllä

Bayerin omistamalle tontille Turun Artukaisiin rakennettava aurinkovoimala on saanut rakennusluvan. Voimalan pohjatyöt aloitetaan syksyllä 2024 ja sen odotetaan valmistuvan loppukesällä 2025. Voimalan rakentaa ja omistaa Turku Energia, joka myy sen tuottaman sähkön Bayerille.

Valmistuttuaan aurinkovoimala on Turun suurin. Se on kooltaan lähes neljä hehtaaria eli kuuden jalkapallokentän kokoinen. Voimala koostuu 7956 aurinkopaneelista, jotka tuottavat yhteensä 3400 megawattituntia energiaa vuodessa. Aurinkovoimalan arvioidaan vähentävän 15 vuoden aikana 3000 tonnia hiilidioksidipäästöjä, mikä vastaa 23 000 kerrostaloasunnon sähkön hiilidioksidipäästöä vuoden ajalta.

Lisäksi Bayer ja Turku Energia ovat solmineet monivuotisen tuulivoimaan perustuvan sähkösopimuksen, jonka energia tuotetaan paikallisesti Turku Energian osakkuusyhtiön Suomen Hyötytuulen Oosinselän tuulipuistossa.

”Bayerin Suomen toiminta on ollut hiilineutraalia vuodesta 2021 ja jo nyt Bayerin Turussa käyttämä energia on tuotettu täysin uusiutuvalla energialla. Uuden aurinkovoimalan ja tuulivoimasopimuksen myötä käyttämämme sähkö tuotetaan entistä paikallisemmin”, sanoo Bayerin Turun tuotantolaitoksen johtaja Tomi Penttilä.

Vuosi sitten valmistunut tuotantolaitos ja olemassa olevan tehtaan modernisointi Turussa oli 250 miljoonan euron panostus, jolla on merkitystä myös kansainvälisesti. Turun tehtaalla valmistettavia ehkäisyvälineitä viedään yli 130 maahan.

“Turun tuotantolaitoksen energiatehokkuus ja hiilineutraalius ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Bayer on globaalilla tasolla sitoutunut kasvihuonepäästöjen jatkuvaan vähentämiseen, ja keskeinen keino tavoitteen saavuttamisessa on käyttää ainoastaan täysin uusiutuvaa energiaa. Olen ylpeä siitä, että olemme Suomessa edelläkävijöitä tässä”, Penttilä toteaa.

Turussa alueen elinkeinoelämä on vahvasti mukana koko kaupungin yhteisessä ilmastotyössä ja hiilineutraalin Turun rakentamisessa. Bayer on ollut Turun ilmastokaupunkisopimuksen kumppani vuodesta 2023 lähtien ja mukana kunnianhimoisen ilmastotyön yritysverkostossa jo pitkään. Kaupunki pitää Bayerin monia toimenpiteitä ilmastotyössä erittäin merkittävinä.

“Bayer ja Turku ovat molemmat ilmastotyön globaaleja edelläkävijöitä – kunnianhimoisia tavoitteissaan ja aikaansaavia teoissaan. Turun edistyksellinen ilmastotyö ei olisi mahdollista ilman tiivistä yhteistyötä Bayerin kaltaisten edelläkävijäyritysten kanssa. Turussa työtä kestävämmän tulevaisuuden eteen tehdään yhtenä joukkueena – aidosti koko kaupungin voimin”, sanoo Turun pormestari Minna Arve.

Tiivis yhteistyö alueen yrityskentän kanssa on mahdollistanut sen, että Turussa on päästy asetettuihin päästövähennystavoitteisiin. Vuonna 2023 Turun kasvihuonekaasupäästöjä oli vähennetty jo 63 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja kaupunki tähtää hiilineutraaliksi vuonna 2029. Suomen kahdestatoista suurimmasta kaupungista Turun päästöt per asukas ovat jo kaikkein alhaisimmat (vuoden 2022 päästötieto).

Aurinkovoimala ja tuulivoimaan perustuva sähkösopimus ovat jatkoa Bayerin ja Turku Energian yhteistyölle, joka on tähän mennessä kattanut uusiutuvalla energialla tuotetun kaukolämmön ja höyryn.

”Bayer on esimerkillinen kestävän kehityksen edistäjä. Bayerin tavoitteellisilla, uusiutuvan energian käytön lisäämiseen tähtäävillä toimenpiteillä on sekä paikallinen että laajempi vaikutus. Uuden teknologian hyödyntäminen aurinkovoimalassa on tästä hyvä esimerkki. Bayer Turun paikallisena, pitkäaikaisena energiakumppanina olemme iloisia tästä mahdollisuudesta edelleen tukea heitä heidän uusiutuvan energian tavoitteissaan”, sanoo Turku Energian myyntijohtaja Harri Salo.

Business Finland on myöntänyt voimalan rakentamiseen tukea siinä käytettävän uuden innovatiivisen paneeliteknologian vuoksi. Voimalan aurinkopaneelit on valmistettu kaksipuolisista kennoista ja niiden molemmat puolet tuottavat sähköä. Paneelikentälle asennettavalla sovelluksella voidaan seurata energian tuotantoa ja olosuhteita, ja tätä tietoa voidaan jakaa myös muiden organisaatioiden käyttöön, esimerkiksi Ilmatieteen laitokselle sääennusteiden parantamiseksi.

Taustatietoa Bayerin Turun aurinkovoimalasta:

Aurinkovoimalan arvioitu vuosittainen tuotanto on 3 400 MWh, joka vastaa noin 230 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta

Paneeliston nimellisteho on 3,2 MWp eli noin 1000 omakotipaneeliston verran

Aurinkopaneelit ovat Salossa valmistettavia kaksipuolisia Mono Bifacial 1500 V -paneeleita

Voimalan maapinta-ala on neljä hehtaaria

Paneeleissa on Solasence-sensorit olosuhteiden seurantaa varten

Heijastava materiaali on 10 %:n alalle aurinkovoimalan pinta-alasta

Voimalan perustus rakennetaan käyttäen kierrätettyjä betonipalkkeja

Aurinkovoimala on suomalainen avainlipputuote

Aurinkovoimalalle on myönnetty Business Finlandin tuki, sillä voimalassa hyödynnetään uutta teknologiaa ja innovaatioita

Lisätiedot:

Aino Försti-Smith, viestintäjohtaja, Bayer Suomi

aino.forsti-smith@bayer.com

Puh. 040 687 9995

Harri Salo, myyntijohtaja, Turku Energia

harri.salo@turkuenergia.fi

Puh. 050 5573 760

Bayer Suomessa

Tuotevalikoimassamme Suomessa ovat Bayerin reseptilääkkeet ja itsehoitovalmisteet sekä kasvinsuojeluaineet ja torjunta-aineet. Kansainvälinen toimintamme Suomessa keskittyy reseptilääkkeisiin: tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tuotantoon ja Suomessa valmistettujen lääkkeiden vientiin yli 130 maahan. Suomesta johdetaan myös useita Bayerin kansainvälisiä kliinisiä tutkimuksia. Bayerin Nordic-alueorganisaation pääkonttori on Espoossa. Alueorganisaatioon kuuluvat Suomi, Tanska, Ruotsi, Norja, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua. Bayer työllistää Suomessa yli 1000 henkilöä. Lisätietoja www.bayer.fi

Globaali Bayer

Kansainvälisen Bayer-konsernin ydinosaaminen on Life Science -alalla terveydenhoidon ja ravitsemuksen parissa. Missiomme ”Health for all, Hunger for none” mukaisesti, yrityksen tuotteet ja palvelut on suunniteltu ihmisiä ja maapalloa hyödyttäviksi ratkaisemalla kasvavan ja ikääntyvän väestön tuomia suuria haasteita. Bayer on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä ja haluaa vaikuttaa positiivisesti liiketoimintojensa kautta. Samalla Bayer haluaa parantaa tuottavuuttaan ja tuoda lisäarvoa innovaatioiden ja kasvun kautta. Bayer tunnetaan luotettavana ja laadukkaana yrityksenä ympäri maailmaa. Vuonna 2023 Bayer-konserni työllisti noin 100 000 henkilöä, ja sen myynti oli 47,6 miljardia euroa. Tutkimuksen ja tuotekehityksen kustannukset olivat 5,8 miljardia euroa. Lisätietoja www.bayer.com

Turku Energia

Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 408,4 miljoonaa euroa. Turku Energiassa työskentelee noin 330 ammattilaista. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaamme kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen sekä sähköisen liikenteen kehittäminen Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Asiakaslupauksemme on "Olemme lähellä, näemme kauas". Olemme mukana rakentamassa hiilineutraalia Turkua. www.turkuenergia.fi