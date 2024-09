Aluehallitus koolla: vuoden 2025 talousraami suunnitellaan siten, ettei lisäalijäämää synny

Heinäkuun talouskatsaus osoittaa, että vuoden 2024 ensimmäiset seitsemän kuukautta toteutuvat talousarvion mukaisesti. Alijäämän arvioidaan kuitenkin kasvavan loppuvuoden aikana. Toimintamenot ovat kasvaneet heinäkuun tilanteessa. Kansallisessa vertailussa menokasvu on ollut maltillista. Merkittävää kasvu on ollut avustuksissa, erityisesti omaishoidon tuessa.

Ajankohtaiskatsauksessaan hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma korosti, että Pohde, kuten kaikki Suomen hyvinvointialueet, kehittävät toimintaansa haastavasta talouden tilanteesta ja väestön palvelutarpeen kasvusta huolimatta.

− Vastoin yleistä käsitystä monet hyvinvointialueiden järjestämistä palveluista ovat paremmalla tolalla kuin ennen uudistusta, toteavat hyvinvointialuejohtajat yhteisessä kannanotossaan.

Lue kannanotto: Hyvinvointialuejohtajat: Hyvinvointialueiden palvelut eivät ole kriisissä - Pohde

Raamituksen periaatteet tarkentuvat

Aluehallitus on määritellyt toimialueille talousarvion suunnittelukehykset vuosille 2025–2027. Päätöksenteon yhteydessä on todettu, että raameja tarkennetaan vuoden 2024 talouden tilannekuvan tarkentuessa, kansallisten rahoitustietojen päivittyessä sekä syyskuussa käytävissä talousarvioneuvotteluissa.

Lain mukaan taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään vuoden 2026 loppuun mennessä. Osavuosikatsauksessa 1–6/2024 Pohteen vuoden 2024 alijäämäennuste on tarkentunut 60,1 miljoonasta 90 miljoonaan euroon.

Vuodelle 2024 ennustettu kasvava alijäämä haastaa suunnitteluvuosien 2025–2026 taloutta. Kun otetaan huomioon vuoden 2024 päivittynyt toteumaennuste, on vuoden 2025 suunnittelukehystä tarpeen tarkentaa. Lähtökohtana ovat aluehallituksen 11.6.2024 hyväksymät periaatteet raamitukselle.

Aluehallitus määrittelee tarkentuneet suunnittelukehykset kahdessa vaiheessa. Nyt hyväksytyssä ensimmäisessä vaiheessa asetetaan Pohteen raamin taso vuodelle 2025 siten, että lisäalijäämää ei synny.

Seuraavassa vaiheessa määritellään Pohteen raamin taso suunnitelmavuosille 2026–2027 ja raamin jakaantuminen toimialueille vuodelle 2025. Toisen vaiheen suunnittelukehyksiin vaikuttavat muun muassa syyskuussa päivittyvät rahoituslaskelmat, toimialueiden syyskuussa käytävät talousarvioneuvottelut sekä Pohteen kokonaistalouden tilannekuvan tarkentuminen.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 10.9.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.