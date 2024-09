Robert Päkk SPV:n valmennuksen johtajaksi

Robert Päkk on valittu Suomen Purjehdus ja Veneilyn valmennuksen johtajaksi. Päkk siirtyy uuteen tehtävään Suomen Olympiakomiteasta, jossa hän on toiminut psyykkisen valmennuksen vastuuasiantuntijana. Päkk aloittaa työt SPV:n kansainvälisen valmennustiimin ja Sailing Team Finlandin johtajana lokakuussa. Päätehtäviin kuuluu maajoukkueen lisäksi seuravalmennuksen kehittäminen jatkoluokissa, sekä asiantuntijatoiminnan koordinointi tiiviissä yhteistyössä Olympiakomitean, Urhean ja Kihun kanssa.

- Odotan innolla uutta tehtävääni SPV:ssä ja STF:ssä. Organisaatiossa on upeita ihmisiä, joiden kanssa minulla on ollut ilo työskennellä viimeiset kolme vuotta - se oli pääasiallinen syyni hakea tätä tehtävää. Olen nauttinut yhteistyöstä STF:n kanssa Suomen Olympiakomitean roolissani, ja en malta odottaa yhteistyön jatkamista valmentajien, urheilijoiden, asiantuntijatiimin sekä muiden sidosryhmien, kuten seurojen, luokkaliittojen ja yhteistyökumppanien kanssa. Toivon, että yllämme tuottavaan yheistyöhön, ja olen innokas seuraavasta olympiadista kohti Los Angelesin 2028 kisoja, Robert Päkk sanoo.

Thorström: Robertin vuorovaikutustaidot, innostava asenne ja avoimuus ovat tuoneet joukkueeseemme paljon hyvää viime vuosina.

- On hienoa saada Robert jatkamaan kanssamme työtä huippupurjehduksen parissa. Hänellä on jo kokemusta maajoukkueen kanssa työskentelystä kahdelta olympiadilta, ja lisäksi hänellä on laaja näkemys ja kokemus huippu-urheilusta ja psyykkisestä valmennuksesta usean lajin parissa. Robertin vuorovaikutustaidot, innostava asenne ja avoimuus ovat tuoneet joukkueeseemme paljon hyvää viime vuosina. Tällä kombinaatiolla voimme luottavaisin mielin rakentaa menestystä yhdessä kohti tulevia olympialaisia ja arvokilpailuja, niin aikuisten kuin nuortenkin luokissa, korostaa SPV:n toiminnanjohtaja Jan Thorström.

Monipuolinen lajikokemus huippu-urheilijoiden ja valmentajien parissa, sekä vuorovaikutustaidot korostuivat uuden johtajan valinnassa.

- Robert tuntee keskeiset sidosryhmämme ja asiantuntijamme hyvin niin Olympiakomiteassa kuin pääkaupunkiseudun Urheassakin. On hienoa saada hänen osaamisensa huippupurjehduksen lisäksi nyt myös maajoukkueeseen johtavalle polulle sekä valmennusta tarjoavien seurojen käyttöön, Thorström jatkaa.