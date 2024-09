SuPerin Inberg: Budjettiriihessä syvennettiin sote-alan työvoimapulaa

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta vähennetään 120 miljoonalla eurolla. SuPerin mukaan ammatillisen koulutuksen näkymät aikuiskoulutuksen osalta ovat synkät ja erityisesti ammatinvaihtajien tilanne on todella vaikea. – Nämä säästöt vaikuttavat merkittävästi hoitohenkilökunnan saatavuuteen jatkossa, sillä ala on ollut ammatinvaihtajien merkittävä vaihtoehto, Inberg muistuttaa. – Hallitus tekee nyt päätöksiä, jotka heikentävät mahdollisuuksia turvata sote- ja kasvatusalan veto- ja pitovoima sekä hoidon saatavuus kansalaisille.

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon minimihenkilöstömitoitusta lasketaan 0,6:een. – Tämä on kohtalonisku vanhustenhoidolle ja alan veto- ja pitovoimalle, Inberg kertoo. – Kuten olemme usean vuoden ajan kertoneet, hoitajia tulee palkata lisää, ei vähemmän. Tilanne on jo nyt todella vaikea ja asiakasturvallisuus vaarantuu usein. Ns. kevyesti hoidettavia ei ympärivuorokautisessa hoidossa ole, sillä hoitoon pääsyn kriteerit ovat tiukentuneet. Esimerkiksi muistisairaiden hoitoon on varattava riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa, Inberg muistuttaa.

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä leikataan 58 miljoonaa euroa. – Suunta on aivan väärä, sillä kotouttamisella on erittäin suuri merkitys myös maan taloudelle, Inberg sanoo.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg, p. 040 705 9115

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.