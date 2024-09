Hämeen kauppakamari pitää hallituksen panostuksia kasvuun ratkaisevina

Hämeen kauppakamari on jo pitkään painottanut, että valtatien 12 yhteysväli Lahti–Kouvola on merkittävä osa itä-länsisuuntaista valtatieverkkoa ja osa pääväyläverkkoa. Lisäksi se on merkittävä yhteysväli erityisesti elinkeinoelämän raskaan liikenteen kuljetusreittinä Länsi- ja Kaakkois-Suomen välillä sekä satamiin. Myös huoltovarmuuden kannalta tieyhteyden merkitys on korostunut. ”Budjettiriihessä päätettiin, että Mankalan ja Tillolan väliselle tieosuudelle ehdotetaan 92 miljoonan euron valtuutta ja ensi vuodelle 1,0 miljoonan euron määrärahaa. Olemme ilahtuneita, että pitkään odotettu päätös nyt saatiin”, Vanhala painottaa.

Kauppakamari pitää tärkeänä myös valmisteilla olevaa verohyvitystä puhtaan siirtymän suurille teollisille investoinneille. ”Toivottavasti verohyvitys tuo kasvua ja työpaikkoja myös alueemme pk-yrityksille”, korostaa Vanhala.

Hämeen kauppakamari pitää toimialueellaan olennaisina panostuksia osaamistason nostoon, ja leikkaukset ammatilliseen koulutukseen ovat kauppakamarin näkökulmasta huolestuttavia. Lisäksi matkailun edistämisen leikkaus on ikävä uutinen matkailualan yrityksille ja niitä tukevalle yritystoiminnalle.

On välttämätöntä, että hallitus panostaa kansainvälisten osaajien sujuvaan maahan tuloon ja kansainväliseen rekrytointiin. Lausuntokritiikistä huolimatta hallitus ei ole päättänyt muutoksista niin kutsuttuun kolmen kuukauden sääntöön, jota Hämeen kauppakamarikin on lausunnossaan kritisoinut. ”Osaajapula ei saa muodostua alueemme yritysten kasvun esteeksi. Rekrytointiprosessit ovat pidentyneet, joten kolmen kuukauden työllistymisaika on lyhyt jopa suomalaiselle ja huomattavasti suurempi haaste ulkomaalaisen työntekijän osalta”, Vanhala toteaa.

Hallitus on sitoutunut kansalliseen tavoitteeseen nostaa Suomen tutkimus- ja kehittämismenot (T&K) neljään prosenttiin bruttokansantuotteeseen suhteutettuna vuoteen 2030 mennessä. Kauppakamari pitää tärkeänä, että yritykset ja korkeakoulut tiivistäisivät sekä panostaisivat T&K- yhteistyötään. Tähän on erinomaiset mahdollisuudet muun muassa LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun uusien koulutusvastuiden myötä, jotka toivottavasti pian saavat vahvistuksen.