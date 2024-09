Lasse Pipinen Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtajaksi

Lasse Pipinen siirtyy Panimoliiton toimitusjohtajaksi Libera-säätiön toimitusjohtajan tehtävästä.

- Odotan tehtävää lähes malttamattomana. Oluita, limonadeja, kivennäisvesiä ja muita alan tuotteita säädellään ja verotetaan Suomessa raskaasti. Panimoliitossa saan jatkaa työtä ihmisen valinnanvapauden ja oman päätäntävallan puolesta - rakentaen entistä vahvempia toimintaedellytyksiä yhdelle Suomen tärkeimmistä teollisuudenaloista, Pipinen sanoo.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus on osa suomalaista teollisuushistoriaa ja tärkeä osa yhteiskuntaa ja sen kehitystä. Ala työllistää merkittävästi aina alkutuotannosta kuljetusten kautta kauppaan ja ravintoloihin. Koko arvoketjun työllistävä vaikutus on noin 24 000 henkilöä.

- Uskon Lassen jatkavan menestyksekkäästi liiton tekemää vaikutustyötä kotimaisen panimo- ja virvoitusjuoma-alan eteen. Toimialamme on jatkuvassa muutoksessa jo pelkästään uusiutuvan lainsäädännön vuoksi. Samaan aikaan suomalaiset muuttuvat vastuullisemmiksi kuluttajiksi. Me haluammekin, että järki ja kohtuus on läsnä ihmisten juomavalinnoissa sekä teollisuuttamme koskevissa päättäjien puheissa ja teoissa. Olen varma, että Lassen kanssa toimintamme elää ajassa, sanoo liiton hallituksen puheenjohtaja Kalle Järvinen.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on perustettu vuonna 1902.Liitto on kotimaisen olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan teollisuuden edunvalvoja Suomessa. Sen jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, MBH Breweries Oy, Momentin Group Oy, Olvi Oyj, Red Bull Finland Oy ja Oy Sinebrychoff Ab. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto on Elintarviketeollisuusliitto ry:n toimialayhdistys.