Aluehallitus: Keusoten alkuvuoden toiminta jatkunut hyvin taloudellisista haasteista huolimatta

Keusoten alkuvuosi on ollut hyvinvointialueella muutoksien aikaa. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpano yhteistoimintaneuvottelujen ja talouden tasapainottamistavoitteiden suuntaan on ollut merkittävä osa kaikkea toimintaa. Siitä huolimatta itse toiminta hyvinvointialueella on jatkunut hyvällä tasolla kaikissa palveluissa. Asiakastyytyväisyyttä mittaava nettosuositteluindeksi on kasvanut kuukausittain, ja nousi ensimmäistä kertaa strategiselle tavoitetasolleen (NPS 60) kesän lopussa.

Kuluvalla puolivuotisjaksolla Keusoten tilinpäätösennuste kesäkuun toteuman perusteella on noin 28,2 miljoonaan euroa talousarviota heikompi. Oman palvelutuotannon ylitys on noin 17,6 miljoonaa euroa ja erikoissairaanhoidon noin 10,6 miljoonaa euroa. Tilinpäätösennusteen mukainen tilikauden alijäämä on noin 57,9 miljoonaa euroa. Alijäämän kattamiseksi on käynnistetty uusien sopeutustoimien valmistelu jo päätetyn tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman lisäksi.

- Kokouksessa meillä oli nyt ensi kertaa mukana esittelijänä syyskuun alussa Keusotessa työt aloittanut hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio. Raija pääseekin heti mukaan ensi vuoden budjetin valmisteluun sekä strategian että palveluverkon päivittämiseen, kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu.