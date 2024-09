Root Signals keräsi 2,8 miljoonan dollarin rahoituksen vauhdittaakseen generatiivisen tekoälyn (GenAI) käyttöönottoa yrityksissä valjastamalla tekoälyt valvomaan toisiaan

Vaikka generatiivinen tekoäly (GenAI) on saanut maailmanlaajuista huomiota, suurin osa yrityksistä ei ole vielä onnistunut viemään GenAI-prototyyppejään kokeiluasteelta tuotantoon. Root Signals on kehittänyt tekoälyn hallinta-alustan, joka perustuu “LLM-as-a-judge” periaatteeseen ja joka tekee GenAI-tuotoksista mitattavia ja luotettavia. Kun GenAI-sovellukset ja -agentit rakennetaan alusta alkaen vakaalle pohjalle, yrityksillä on paremmat edellytykset maksimoida liiketoimintansa arvo pitkällä aikavälillä.