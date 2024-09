Hallitus vaarantaa sisäisen turvallisuuden

Hallitus päätti keväällä kehysriihessään alentaa tilapäisten sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusehtoja sekä leikata 100 miljoonaa euroa sosiaalihuollosta. Tarkennuksia päätöksiin ei vielä budjettiriihessä saatu, mutta Talentian käsityksen mukaan muutokset ovat toteutumassa.

Sosiaaliturvan leikkaukset aiheuttavat painetta sosiaalipalveluille. Tätä ei vuoden 2025 talousarviovalmistelussa ole otettu riittävästi huomioon.

- Hallitus korosti budjettiriihessä turvallisuuden merkitystä. Turvallisuutta vahvistetaan varmimmin osattomuuden estämisellä. Jos ongelmien perimmäisiin syihin ei puututa, joudutaan aina vain lisäämään poliisien lukumäärää, vankiloiden resursseja sekä toimia katu- ja jengirikollisuuden kitkemiseksi. Tämä tulee kalliiksi, sanoo Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtaja Jenny Suominen.

Sosiaaliturvaleikkausten vaikutus näkyy jo häätöjen ja ulosottojen lisääntymisenä sekä paineena sosiaalipalveluissa.

- Ruotsissa nuoriso- ja jengirikollisuus on kehittynyt vaiheeseen, jossa poliisi on voimaton, eikä myöskään sosiaalipalveluiden avulla voida tilannetta saada enää hallintaan. Oleellisin oppi, jonka Ruotsista voi ottaa, on ajoissa vahvistaa sosiaalipalveluita, Suominen painottaa.

Hallitus on varannut ensi vuoden talousarviossa rahaa päihteillä ja väkivallalla oirehtiviin nuoriin, nuorten huumekuolemien ehkäisyyn sekä lastensuojelun hybridimallin kehittämiseen. Lisäksi nuoriso- ja jengirikollisuuden torjuntaan on tulossa lisärahaa.

- Sosiaalihuollon palveluihin suunnitellut 100 miljoonan euron säästöt kuitenkin vaarantavat pistemäisesti nuorille kohdennettavan avun. Hallitus vaikuttaa olevan kykenemätön tunnistamaan juurisyitä kasvaneen nuoriso- ja katurikollisuuden taustalla ja siten torjumaan ja korjaamaan ongelmia vaadittavilla ja tehokkailla toimilla, Suominen sanoo.

Talentia pitää hyvänä budjettiriihen päätöstä siitä, että oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut pysyvät hyvinvointialueiden vastuulla.

- Olemme myös tyytyväisiä, että hallitus käynnistää varhaiskasvatuksen henkilöstön kehittämisohjelman. Ohjelmassa on tarkoitus kehittää tilauskoulutusmalli, jolla kaupunkien varhaiskasvatuksen työntekijöitä koulutetaan varhaiskasvatuksen opettajiksi tai sosionomeiksi. Ohjelmalle esitetään 6 miljoonan euron rahoitusta vuosittain.

Talentia luovuttaa 6.9. Pelasta SOS -vetoomuksen

Talentia ja Sosiaalityöntekijöiden seura luovuttavat perjantaina 6.9.2024 Pelasta SOS -vetoomuksen sosiaali- ja terveysministerin Kaisa Juuson erityisavustajalle Hannu Peurasaarelle. Alun perin Juuson piti ottaa vetoomus vastaan, mutta hänelle tuli este.

Vetoomuksen noin 2800 allekirjoittajaa vaatii, että hallitus pitää ennallaan tilapäisten sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusehdot. Hallitus aikoo kelpoisuusehtoja heikentämällä säästää lastensuojelusta.

- Vaarana on, että sosiaalihuollon asiakasturvallisuus ja sosiaalityön laatu heikkenevät, jos lakimuutos tulee voimaan. Pieneltä vaikuttava muutos voi johtaa suuriin ja entistä kalliimpiin ongelmiin. Ja kun samaan aikaan leikataan sosiaalihuollon palveluista, ovat kaikki katastrofin merkit ilmassa, Suominen korostaa.

Hallitus aloitti keväällä sosiaalihuollon ja ammattihenkilölakien kokonaisuudistuksen. Kehysriihessä se päätti kuitenkin ohi uudistuksen heikentää tilapäisten sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusvaatimuksia.

Ammattihenkilölakien uudistus käynnistyi toden teolla tänään 4.9., kun STM järjestää aiheesta Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilötoiminta huomenna! -seminaarin.