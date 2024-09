SDP:n Kiuru: Hallituksen budjettiriihi vie sote-palvelut väärään suuntaan ja Kela-korvausten korottaminen on järjetöntä

Hallituksen toimet ovat suora uhka suomalaisille peruspalveluille. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jo ennestään paineen alla, ja nyt hallitus suunnittelee valtavia leikkauksia, jotka iskevät suoraan kansalaisten hyvinvointiin. Näin massiiviset leikkaukset olisi pitänyt harkita tarkkaan ja analysoida niiden todelliset seuraukset. Vaikutusarvioinnit joko puuttuvat tai niitä ei haluta ottaa huomioon. Budjettiriihessä kerrottiin, että ollaan tekemässä ”kovia päätöksiä”. Kiuru ihmettelee, kuinka helposti nämä kovat päätökset syntyivät ja toteaa, että kovin kauan niiden tekemisessä ei kestänyt, kun kerran budjettiriihen toinen päiväkin jätettiin käyttämättä.

Orpon hallitus on kohdistanut kritiikkiä hyvinvointialueille ja syyttänyt niitä sote-menojen kasvusta, kansanedustaja Kiuru huomauttaa. Kiurun mukaan todellisuudessa ongelma on hallituksen omissa päätöksissä.

– Hyvinvointialueet ovat varoittaneet rahoitusvajeesta, joka syntyy muun muassa kustannusten noususta. Tänä vuonna arvioidaan puuttuvan jopa 1,5–1,6 miljardia euroa, mutta hallitus ei ole reagoinut hätään. Sen sijaan se vaatii edelleen megasuuria leikkauksia, jotka uhkaavat romuttaa koko sote-järjestelmän, kansanedustaja Kiuru ihmettelee.

Yhtenä esimerkkinä Kiuru mainitsee Kouvolan yöpäivystyksen, jonka lopettamispäätös on onneksi peruttu. Kouvolan yöpäivystyksen säilyttäminen osoittaa, että hallitus voi perua huonot päätöksensä, kun se huomaa niiden aiheuttavan enemmän haittaa kuin hyötyä.

– Kysynkin, miksi samaa järkeä ei käytetty muiden sote-säästöjen osalta? Aikaa olisi ollut, sillä riihen toinen päivä olisi nimenomaan kannattanut käyttää siihen, että olisi arvioitu vaikutusarvioiden pohjalta, onko sote-leikkauksista tulossa tosiasiallista säästöä vai ei, Kiuru kritisoi.

Kansanedustaja Kiuru on erityisen huolissaan hallituksen päätöksestä korottaa yksityislääkärin vastaanoton Kela-korvauksia merkittävästi. Tänä vuonna näihin korvauksiin on panostettu yli kaksi ja puoli kertaa enemmän kuin aiemmin, mutta korvausta saaneiden määrä on kasvanut vain reilulla prosentilla. Kiuru toteaa, että valtava rahallinen satsaus on tuottanut siis hyvin pienen hyödyn. Kela-korvausten aiemmat muutokset ovat johtaneet vain vähäisiin muutoksiin yksityisen terveydenhuollon käyttäjämäärässä.

– Hallitus kertoo hallitusohjelmassaan korostavansa tietoperusteisen päätöksenteon merkitystä, mutta päätös kela-korvausten korottamisesta osoittaa, että hallitusohjelmaa ei edes noudateta, kansanedustaja Kiuru sanoo.

– On aivan selvää, että julkisen terveydenhuollon hoitojonot eivät lyhene tämän mittaluokan Kela-korvausten muutoksilla. Sote-palveluiden painopisteen tulisi olla perustason toiminnassa ja nopeassa hoitoonpääsyssä, ei yksityisten terveysjättien tukemisessa, Kiuru jatkaa.

Kiuru näkee hallituksen päätöksissä vakavan uhkan suomalaiselle hyvinvointivaltiolle. Orpon ja Purran johtama hallitus haluaa sijoittaa 500 miljoonaa euroa yksityiseen terveydenhuoltoon, vaikka samaan aikaan hyvinvointialueiden alijäämät kasvavat.

– Tämä on ristiriitaista ja vastuutonta politiikkaa. Julkiset terveyspalvelut tarvitsevat resursseja, mutta hallitus ohjaa rahavirrat yksityiselle puolelle, jossa hyöty jää minimaaliseksi. Tämä ei ole sellaista talous- ja sote-politiikkaa, joka kestäisi kriittistä tarkastelua, korostaa Kiuru.

Kansanedustaja Krista Kiuru vaatii hallitusta vielä harkitsemaan budjettiriihessä tehtyjä päätöksiä uudelleen ja painottaa, että leikkaukset sote-palveluista on peruttava.

– Nyt tehdyt päätökset ovat kestämättömiä siksi, että ne eivät tuo oletettua säästöä ja vaarantavat kansalaisten terveyden sekä hyvinvoinnin pitkällä aikavälillä, Kiuru päättää.